Siyasi partilere yapılacak Hazine yardımı belli oldu. 2027 yılı bütçesi ile birlikte hesaplanan oranlar netleşti. Önceki yıla göre Hazine yardımında yüzde 44 oranında artış yapıldı.

91 milletvekili olan YENİ Parti genel seçime girmediği için Hazine yardımı alamayacak. Mahkemenin verdiği butlan kararıyla hem üye sayısı hem de milletvekili sayısı eriyerek 44’e gerileyen CHP, Hazine’den 2 milyar 622 milyon lira yardım alacak.

2027 yılı başında siyasi partilere toplam 9 milyar 261 milyon lira ödenecek. 2026 yılındaki yardım miktarı 6 milyar 433 milyon lira olmuştu. 2027 yılında ise yüzde 44 oranında artarak 9 milyar 261 milyon liraya çıktı.

2027’de en çok ödeneği 3 milyar 683 milyon lira ile iktidar partisi AKP alacak. MHP’ye 1 milyar 42 milyon, İYİ Parti’ye 1 milyar 2 milyon ve DEM Parti’ye de 912 milyon lira yardım yapılacak.

KRİTER DEĞİŞTİ

Yasa gereği siyasi partilere son seçimde aldıkları oy oranına göre Hazine yardımı yapılıyor. Daha önce milletvekili sayısına göre yapılan yardım, transferler nedeniyle vekil sayıları sık sık değişince oy oranı kriteri getirilmişti. Halen bu yardıma hak kazanmak için son genel seçimde en az yüzde 3 oy almak gerekiyor. Hazine yardımları her yıl ocak ayının ilk on günü içinde siyasi partilerin hesaplarına yatırılıyor.

2026’da AKP 2.5 milyar, CHP 1.8 milyar, MHP 724 milyon, İYİ Parti 696 milyon, DEM Parti de 634 milyon TL yardım almıştı.

Hangi partiye ne kadar yardım

2027’de siyasi partilere ödenecek yardım:

AKP: 3 milyar 683 milyon TL

CHP: 2 milyar 622 milyon TL

MHP: 1 milyar 42 milyon TL

İYİ Parti: 1 milyar 2 milyon TL

DEM Parti: 912 milyon TL

Kaya çifti fondan 2.2 milyar kazanmıştı

Fon vurgununda 2.2 milyar lira haksız kazanç sağlayan eski AKP’li Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile

eşi İlyas Kaya, bu paranın 1 milyar 860 milyon lirasını TMSF’ye iade etti.