Aşk, çoğu zaman belli eder kendini... ancak yine de bu belirtileri tanımak önemlidir. İlişkinizde bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız, yanıltıcı olmayan davranışlara dikkat etme zamanı gelmiş olabilir. Psychology Today'e konuşan Psikolog Duygu Balan'a göre, bir partnerin başka birine karşı duygusal bir bağ kurmaya başladığını gösteren bazı işaretler var.

Gizli hale gelir

Davranışlardaki ani değişiklikler, genellikle alarm zillerini çaldırır. Partneriniz programına daha fazla dikkat etmeye, telefonunu korumaya ve aktiviteleri hakkında konuşmaktan kaçınmaya başladıysa, dikkat etmeniz gereken bazı işaretler olabilir:

Son dakikada planlarını iptal ediyor;

Telefonunu sürekli yanından ayırmıyor ve kendisine soru sorduğunuzda sert tepki veriyor;

Yeni aktiviteler buluyor ve sizi bu davetlerin dışında bırakıyorsa...

Bu tür davranışların sıklaşması, partnerinizin sizden uzaklaşmasına ve başka bir kişiyle duygusal bir bağ kurmaya başlamasına işaret edebilir.

Duygusal bir mesafe oluşuyor

Partnerinizle konuşurken kendinizi bir duvara karşı konuşuyormuş gibi mi hissediyorsunuz? Ortak anlar ve suç ortaklığı giderek azalıyor mu? Duygusal kopuşun ilk belirtilerinden biri, eşinize karşı ilgisizliktir:

Daha az derin tartışmalar ve samimi olmayan sohbetler;

Çiftin geleceğini ilgilendiren konulardan kaçınılması;

Nazik jestlerde ve fiziksel yakınlıkta azalma.

Bunlara ek olarak, eğer partneriniz uzun süre telefonuyla meşgul olup size dikkat etmiyorsa, enerjisini başka şeylere yönlendirmeye başlamış olabilir.

Bir kişi konuşmada çok sık geçiyor

Bir ismin sürekli tartışmalarda gündeme gelmesi, göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Eğer eşiniz başkası hakkında coşkuyla ve hayranlıkla konuşuyorsa, bu durumu sorgulamak gayet doğaldır. İşte dikkat edilmesi gereken bazı işaretler:

Bu kişi hakkında sıkça bahsediyor, bazen hiçbir sebep yokken de adı geçiyor;

Çevrimiçi aktivitelerini yakından takip ediyor, paylaşımlarını beğeniyor ve yorum yapıyor;

Onu etkilemeye ve memnun etmeye çalışıyor.

Bu tür hayranlık, bazen "Onu gerçekten ilginç buluyorum" gibi masum ifadelerle açıklanabilir, hatta daha ileri giderek "Çok çekici" denebilir. Ancak partneriniz sizi rahatlatmaya çalışırken, aslında daha derin bir duygu gizli olabilir.

Görünüşünde ani bir değişim

Fiziksel değişiklikler, partnerinizin sizi baştan çıkarmaya çalıştığının bir göstergesi olabilir... ancak bu değişiklikler mutlaka sizinle ilgili olmayabilir:

Yeni ve daha cilveli bir giyim tarzı;

Gece boyunca artırılan spor seansları;

Güzellik bakımlarında ve kişisel bakım rutininizdeki değişiklikler.

Eğer bu değişikliklere daha mesafeli ve gizli davranışlar eşlik ediyorsa, sorulması gereken sorular olduğunu gösterir.

Cevaplar belirsizse, durum daha da ciddileşebilir. Bu işaretlerden bazıları sizde de varsa, yapmanız gereken en önemli şey, partnerinizle açık bir iletişim kurmaktır. Suçlamak yerine, ilişkinizde neler olup bittiğini anlamaya çalışın. Samimi bir tartışma, şüphelerinizi giderebilir... ya da korkularınızı doğrulayabilir.