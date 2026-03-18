Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden Çirkin’in başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, partneri Derya Pınar Ak ile arasındaki yaş farkı iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, iki insan reşitse sorun olmadığını belirterek tartışmalara noktayı koydu.

BİRİ 38 DİĞERİ 22 YAŞINDA

Sosyal medyada ve magazin gündeminde konuşulan tartışmada, 38 yaşındaki Çağlar Ertuğrul ile 22 yaşındaki Derya Pınar Ak’ın dizide çocukluk arkadaşlarını canlandıracak olması dikkat çekmişti. Yaş farkı gündeme gelince, takipçiler ikili arasındaki uyumu ve dizideki rollerini merak etmeye başlamıştı.

''KURGU DÜNYASI...''

Ertuğrul, konuyla ilgili açıklamasında, iki insan reşitse yaş farkının sorun oluşturmayacağını vurguladı. Ünlü oyuncu, kurgu dünyasında hayal gücünün sınırları olduğunu belirterek, her şeyin senaryo ve karakter bağlamında değerlendirilebileceğini söyledi.

''Bu bir drama dünyası, kurgu dünyası. Kurgu dünyasında hayal gücünüz ne varsa yansıtabilirsiniz. Olumluyor musunuz? Olumlamıyor musunuz?''

''İKİ İNSAN REŞİTSE...''

Açıklamalarında, “Evet yaş farkı var ama bireyler reşitse bunda bir problem yok” diyen Ertuğrul, tartışmalara kendi bakış açısını net şekilde ortaya koymuş oldu. Bu yorum, hem dizinin takipçileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından ilgiyle karşılandı.