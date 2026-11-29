Güney Kaliforniya açıklarında cumartesi sabahı meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda (LAX) kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntıyı hisseden hava trafik kontrolörü, havalimanına yaklaşmakta olan Delta Air Lines uçağına acil olarak inişten vazgeçme talimatı verdi.

TELSİZ KAYITLARINA YANSIYAN GERGİN ANLAR

Hava trafik kontrolünün telsiz kayıtları, şiddetli sarsıntı sırasında yaşanan gergin anları gözler önüne serdi. Kontrolörün, Delta 1972 sefer sayılı uçağın pilotuna art arda pisti pas geçmesi yönünde uyarılarda bulunduğu duyuldu.

Kayıtlarda kontrolörün, "Delta 1972, pas geçin. Delta 1972, pas geçin. Büyük bir deprem oluyor" ifadelerini kullandığı yer aldı. Talimatı alan pilot, deprem havalimanının bazı bölümlerini salladığı sırada iniş yaklaşmasını iptal ederek yeniden yükseldi.

TERMİNALDEKİ CAMLAR KIRILDI

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre ilk sarsıntı, yerel saatle 09.30 sıralarında Kaliforniya'nın Manhattan Beach açıklarının yaklaşık 6 mil açığında kaydedildi.

Depremin etkisiyle Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndaki bir terminalin camları kırıldı. Havalimanından paylaşılan görüntülerde, sarsıntının tesis genelinde yarattığı etki dikkat çekti.

UÇUŞ OPERASYONLARINDA AKSAMAYA YOL AÇMADI

Havalimanı yetkilileri, depremin genel uçuş operasyonlarını aksatmadığını ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Telsiz kayıtları ve havalimanı kameralarına yansıyan görüntüler, depremin ABD'nin en yoğun havalimanlarından birindeki uçuş trafiğini kısa süreliğine nasıl etkilediğini ortaya koydu.