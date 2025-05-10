Açlık sınırının altında maaşlarla yaşayan milyonlarca emeklinin çığlığını meclise taşıyan muhalefet, emeklilerin sorunlarına ilişkin araştırma önergesi verdi. Önerge, AKP-MHP oyları ile reddedilirken AKP adına konuşan 2. Abdülhamit’in Hamidiye Alaylarının Komutanı İbrahim Paşa’nın torunu AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Türkiye’deki emeklilerin yaşam şartlarını övdü. İntibak düzenlemesi ile emekli maaşlarının artırıldığını belirten paşa torunu vekil Yazmacı, “Seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışıyla emekli maaşlarında önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. 2024 Ocak-Haziran döneminde emeklilerin aylıklarına TÜFE oranı kadar artış yapılması gerekirken bu orana 11.68 puan ilave verdik. Emeklilerimizin refah seviyelerini yükselttik” dedi.

"YAPTIKLARIMIZ İÇİN BAHTİYARIZ"

Avrupa’nın emekliler konusunda Türkiye’yi örnek aldığını söyleyen Yazmacı, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Emeklilerimizin banka promosyonundan yararlanmalarını sağladık. 2018’de başlattığımız bayram ikramiyeleri uygulamasıyla onların bayram sevinçlerine ortak olduk. Emekli alt sınır aylıklarını yükselttik. Sağlık ve ulaşım başta olmak üzere emekli vatandaşlarımıza pek çok alanda yeni destekler verdik. Fransa’da emeklilik yaşı 64, Almanya’da 67; bizde ise kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli oluyor. Bırakın eleştirmeyi, birçok ülke bizim sistemimizi örnek alıyor. Emeklilerimiz için yapabildiklerimizin bahtiyarlığını yaşarken onlar için daha neler yapabileceğimizin de çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz.”

Emekliler hemen her gün ucuz et, ekmek ve yemek kuyruklarında sıra beklerken Paşa torunu AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, “Emeklilerimiz için yapabildiklerimizin bahtiyarlığını yaşıyoruz” dedi.

‘Emeklilerimiz sizden hesap soracak’

Emeklinin hayat şartlarını hatırlatan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise “Emeklilerimiz markete gittiğinde sepetini rahatlıkla dolduruyor, pazara çıktığında meyvesini sebzesini bol bol alıyor. Bayramlarda torunlarına hediye ve harçlıklar veriyor. Kurbanını rahatlıkla kesiyor, yaz aylarında nerede tatil yapacağını planlıyor demek isterdim ama ne yazık ki emeklilerimiz sürünüyor, hesap sormak için de sandığı bekliyor” diye konuştu.