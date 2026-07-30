ABD’de Amerikalı bir gazi ile görüşen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Ankara Güvenpark’ta özlük hakları için mücadele eden gazileri 15 gün sonra hatırladı.

AKP’li Hulusi Akar TBMM’de görüştüğü şehit yakınları ve gazilere “Gerçekleri görün, evinize gidin oturun, kendinizi kullandırtmayın. Polemik üretmeye çalışanların aleti, oyuncağı olmayın. Şehit ailelerimize ve gazilerimize ne yapılsa azdır’’ dedi. Akar, toplantıda yanında oturan ve CHP’den AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi için de “Gece gündüz sizin için çalışıyor’’ ifadelerini kullandı. Akar, önemli mesafe aldıklarını ve yapılacak iyileştirmelerin kanun teklifi olarak yakında TBMM’ye sunulacağını söyledi

Görme engelli gazi Okan Özalp

‘GERÇEKLERİ GÖRÜN’

Akar, gazilere “Televizyonlarda açıklama yapan parti temsilcileri polemik üretmek, PR yapmak yerine komisyondaki çalışmalar konusunda bilgi alsın. Bizim önceliğimiz popülist söylemler değil, kalıcı çözümler üretmektir. Herhangi bir şekilde duygusal, objektif olmayan, polemik üretmeye çalışanların aleti, oyuncağı olmayın, gerçekleri görün” diye seslendi.

Görüşmeye katılan ve 2008 yılında 17 şehidin verildiği Aktütün baskınında iki gözünü kaybeden Gaziler Platformu ve Güneydoğu Gaziler Derneği Başkanı Okan Özalp ise Akar’a “Güvenpark’a gelmeden önce bütün makamlara mesaj attık, telefon açtık ama kimseye sesimizi duyuramadık’’ dedi.

‘BİZİ TEMSİL ETMİYOR’

Güvenpark’ta eylemlerini sürdüren er gaziler ise Özalp’in kendilerini temsil etmediğini belirtti. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, “O kişi bizi temsil etmiyor, Hulusi Akar da bize ‘marjinal’ diyor. Biz kimsenin arka bahçesi değiliz’’ diye tepki gösterdi. Komisyona gelen bazı gaziler ise Akar’ı övdü.

8 bin km ötede ziyaret etmişti

AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar NATO Parlamentolararası heyet toplantısı için gittiği ABD’de iki bacağını kaybeden Amerikalı gazi Brian Mast ile görüşmüştü. Akar, porselen tabak hediye ettiği Afganistan’da yaralanan ve aynı zamanda senatör olan gazi ile fotoğraf da çektirdi. Mast, Filistin karşıtı açıklamaları ve “bağımsız Kürdistan” çıkışıyla biliniyor.