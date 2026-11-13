Yeni yılla birlikte vergi, harç ve idari para cezalarına yansıtılacak artış oranları şekillenmeye başladı. Vergi Usul Kanunu kapsamında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirlenen yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek oranın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kesinleşecek yeni tarifeler, pek çok kalemde değişikliğe yol açacak.

YASAL YETKİ SINIRLARI VE ORANLAR

Mevzuata göre Cumhurbaşkanı, bazı vergi ve harçlarda belirlenen yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar artırma veya azaltma yetkisine sahip bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ise bu indirim yetkisi yüzde 80'e kadar çıkabiliyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 25,49 olarak açıklanan oran, bazı kalemlerde Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 seviyesinde uygulanmıştı. Ancak trafik cezalarında herhangi bir indirim yetkisi bulunmadığı için belirlenen oranın doğrudan yansıtılması öngörülüyor.

TRAFİK CEZALARINDA YENİ DÖNEM

Yüzde 27,83'lük artış varsayımına göre trafik ihlallerine yönelik idari para cezaları şu şekilde güncellenecek:

Trafikte tartışma amacıyla araçtan inme ve düğün konvoyuyla yolu kapatma: 180 bin liradan 230 bin 94 liraya

Ehliyetsiz (iptal edilmiş ehliyetle) araç kullanma: 200 bin liradan 255 bin 660 liraya

Trafikte makas atma: 90 bin liradan 115 bin 47 liraya

Alkollü araç kullanma: 25 bin liradan 31 bin 958 liraya

Seyir halinde cep telefonu kullanma ve kırmızı ışık ihlali: 5 bin liradan 6 bin 392 liraya

EHLİYET HARÇLARI VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Sürücü belgesi almak isteyenlerin ödeyeceği harç tutarlarında da artış yaşanacak. B sınıfı ehliyet harcının 6 bin 754 liradan 8 bin 634 liraya, A sınıfı ehliyet harcının ise 2 bin 239 liradan 2 bin 863 liraya yükselmesi bekleniyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında ise motor hacmi 1.300 ile 1.600 cm³ arasında olan sıfır kilometre bir otomobilin yıllık vergisi 12 bin 28 liradan 15 bin 375 liraya çıkacak. Nihai MTV tutarları, aracın yaşına ve taşıt değerine göre farklılık gösterecek.

PASAPORT VE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yurt dışı seyahatlerini ilgilendiren pasaport harçları ve çıkış ücretlerinde beklenen yeni rakamlar şöyle:

10 yıllık pasaport: 13 bin 410 liradan 17 bin 142 liraya

3 yıllık pasaport: 9 bin 516 liradan 12 bin 164 liraya

2 yıllık pasaport: 6 bin 698 liradan 8 bin 562 liraya

1 yıllık pasaport: 4 bin 103 liradan 5 bin 245 liraya

6 aylık pasaport: 2 bin 806 liradan 3 bin 587 liraya

Belirtilen pasaport harçlarına defter bedeli ayrıca eklenecek. Yurt dışı çıkış harcının ise 1.250 liradan 1.598 liraya yükselmesi öngörülüyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcı 54 bin 258 liradan 69 bin 358 liraya çıkacak. Yeni telefon hattı açtıracak vatandaşların ödeyeceği abonelik tesis ücreti ise 700 liradan 895 liraya güncellenecek.

Değerli Konut Vergisi uygulamasında esas alınan alt sınır da yeniden değerleme oranında artacak. 2026 yılında 17 milyon 711 bin lira olan vergi muafiyet sınırının, 2027 yılında 22 milyon 640 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Bu tutarın üzerinde değere sahip konutların sahipleri vergi kapsamına dahil edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırlayacağı tebliğin yayımlanması ve Cumhurbaşkanı yetkisinin kullanılıp kullanılmayacağının netleşmesiyle birlikte 2027 yılına ait kesin rakamlar önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanacak.