Avrupa Birliği (AB) dışından gelen yolcuların parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik verilerinin kaydedilmesini zorunlu kılan Giriş-Çıkış Sistemi (EES), kıta genelindeki birçok havalimanında ciddi operasyonel aksaklıkları beraberinde getirdi.

Pasaport kontrol noktalarında oluşan yığılmalar nedeniyle yolcuların yoğun saatlerde saatlerce beklemek zorunda kaldığı ve bazı uçuşların kaçırıldığı belirtildi.

Yaşanan aksaklıklara somut bir örnek olarak, bu ay Atina-Londra seferini yapan bir Ryanair uçağının, pasaport kontrolündeki yoğunluk sebebiyle çok sayıda yolcusunu havalimanında bırakarak kalkış yapmak zorunda kaldığı bildirildi. Benzer kontrol sorunlarının Milano'daki Bergamo ve Linate havalimanlarında da baş gösterdiği aktarıldı.

YETKİLİLERDEN "ACİL ÖNLEM" VE "GEÇİCİ ASKIYA ALMA" ÇAĞRISI

Aynı zamanda Frankfurt Havalimanı işletmecisi olan ACI Europe Başkanı Stefan Schulte, Prag'da gerçekleştirilen bir havacılık etkinliğinde konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Schulte, sistemin sorunsuz çalıştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek yetkililere acil önlem çağrısı yaptı. Yaz sezonuyla birlikte artacak turist trafiğinin mevcut sistemi daha da zorlayacağını vurgulayan Schulte, sınır kontrol noktalarındaki yoğunluğun yönetilebilmesi adına yerel yetkililere sistemi geçici olarak askıya alma esnekliği tanınması gerektiğini savundu.

SONBAHARDA SİSTEM TAMAMEN ÇÖKEBİLİR

AB Komisyonu'nun Eylül ayına kadar olağanüstü durumlarda sistemi durdurma imkanı verdiğini hatırlatan Schulte, mevcut bürokratik süreçlerin yetersiz olduğunu belirterek, kuralların değişmemesi durumunda sonbaharda sistemin tamamen çökebileceğini dile getirdi.

Yeni sistemin yarattığı gecikmeler, özellikle turizm gelirlerine bağımlı olan Güney Avrupa ülkelerinde endişeleri artırdı.

Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, İngiliz turistlerin yaz sezonunda biyometrik kontroller nedeniyle mağduriyet yaşamaması adına kolaylaştırıcı uygulamalar üzerinde çalıştıklarını duyurdu. İtalya ve Portekiz'in de benzer pratik çözümleri masaya yatırdığı öne sürülürken, Avrupa Komisyonu ise bu yönde resmi bir muafiyet planının bulunmadığını açıkladı.