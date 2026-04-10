Avrupa Birliği (AB), Schengen bölgesine giriş ve çıkışları modernize eden yeni Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) 10 Nisan 2026 itibarıyla 29 ülkede eş zamanlı olarak başlattı. Yeni uygulama ile birlikte, AB dışı ülke vatandaşlarının pasaportlarına manuel olarak basılan fiziksel mühür uygulaması sona erdi. Bunun yerine, sınır geçişleri tamamen dijital bir kayıt sistemi üzerinden takip edilmeye başlandı.

YENİ SİSTEM BU ŞEKİLDE İŞLEYECEK

Schengen bölgesine kısa süreli seyahat (180 gün içinde 90 gün) gerçekleştirecek olan tüm AB dışı yolcular, sınır kapılarında kurulmuş olan özel dijital kiosklar üzerinden işlem yapacak.

10 Nisan sonrası yapılacak ilk seyahatte yolculardan şu biyometrik veriler talep edilecek: Dijital fotoğraf ve yüz tanıma verisi, parmak izi kaydı (12 yaş altındaki çocuklar bu uygulamadan muaf tutulacak), pasaport bilgilerinin sisteme dijital olarak işlenmesi.

Sisteme kaydedilen bu biyometrik veriler üç yıl boyunca geçerli kalacak. Bu süre zarfındaki diğer girişlerde yolcuların kimlikleri sistem üzerinden otomatik olarak doğrulanacak.

SİSTEM TARAFINDAN ANINDA TESPİT EDİLECEK

EES, yolcuların Schengen bölgesinde kalma sürelerini otomatik olarak hesaplayacak. İzin verilen 90 günlük yasal sınırı aşan kişiler sistem tarafından anında tespit edilecek. Bu sayede vize ihlallerinin ve düzensiz göçün daha sıkı denetlenmesi hedefleniyor.

Sınır geçişleri sırasında biyometrik veri vermeyi reddeden yolcuların Schengen bölgesine girişine izin verilmeyeceği yetkililer tarafından açıklandı. Ayrıca dijital kiosklarda yolculara, konaklama detayları ve maddi yeterlilik gibi ek güvenlik soruları da yöneltilebilecek.

EYLÜLE KADAR ESNEK BİR UYGULAMA YAPILACAK

Sistemin tam kapasiteyle devreye alınmasına rağmen, Milano ve Lizbon gibi bazı büyük havalimanlarında teknik adaptasyonun devam ettiği bildirildi. Avrupa Komisyonu, olası yığılmaları önlemek amacıyla sınır kontrollerinin Eylül 2026'ya kadar esnek bir şekilde uygulanabileceğini duyurdu.

Yeni sistem sınır güvenliğini artırmayı, sahte kimlik kullanımını engellemeyi ve uzun vadede gümrük noktalarındaki bekleme sürelerini azaltarak geçişleri daha sistematik hale getirmeyi amaçlıyor.