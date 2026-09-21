Dünya genelinde uluslararası seyahatlerin temel belgelerinden biri pasaport. Fakat bu kuralın dikkat çeken üç istisnası bulunuyor. Büyük Britanya Kralı III. Charles ile Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako, yurt dışı seyahatlerinde normal pasaport kullanmıyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kral III. Charles'ın yurt dışına çıkarken İngiliz pasaportuna ihtiyacı bulunmuyor. Bu uygulama, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından kendisine tanınan hükümdarlık ayrıcalıklarından biri olarak devam ediyor.

Hükümdarın sınır geçişlerinde pasaport yerine, gerekli kolaylığın sağlanmasını ve kendisine koruma ile yardım sunulmasını talep eden özel bir belge kullanılıyor.

JAPON İMPARATORU VE İMPARATORİÇESİ DE AYNI AYRICALIĞA SAHİP

Pasaport muafiyeti yalnızca İngiliz hükümdarıyla sınırlı değil. Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako da uluslararası seyahatlerinde normal pasaport taşımıyor.

Asienspiegel'de yer alan bilgilere göre Japon makamları, 1971 yılında imparator ve imparatoriçenin özel statüleri nedeniyle kendilerine pasaport verilmesinin uygun olmayacağına karar verdi. Bu nedenle ikili, yurt dışı ziyaretlerinde Japon hükümeti tarafından düzenlenen özel bir belge kullanıyor. Japonya Dışişleri Bakanlığı da ziyaret öncesinde ilgili ülkenin makamlarını bilgilendiriyor.

İMPARATORLUK AİLESİNİN DİĞER ÜYELERİ KAPSAM DIŞINDA

Bu özel uygulama Japon İmparatorluk Ailesi'nin tüm üyelerini kapsamıyor. Ailenin diğer mensupları, uluslararası seyahatlerinde diplomatik pasaport kullanıyor. Böylece dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan pasaport kurallarının, bazı anayasal ve diplomatik statüler nedeniyle oldukça sıra dışı istisnaları olduğu görülüyor.