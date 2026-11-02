2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve trafik cezalarındaki artışın temelini oluşturacak yeniden değerleme oranı için geri sayım başladı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek oran, birçok ödeme kaleminde ciddi artışlara yol açabilir. Beklenen oranın gerçekleşmesi halinde telefon kayıt harcı 69 bin 391 liraya, 10 yıllık pasaport harcı ise 17 bin 150 liraya yükselebilir.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 27,89 OLABİLİR

Ekonomi'nin haberine göre, 2027 yılında vergi, harç ve cezaların hesaplanmasında esas alınacak yeniden değerleme oranı, yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verileriyle belli olacak. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ekim ayında yüzde 2 artması durumunda yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre, bu oranın uygulanması ve ilgili kalemlerde farklı bir düzenlemeye gidilmemesi halinde vatandaşların ödeyeceği birçok tutar değişecek. Trafik cezalarından pasaport harçlarına, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretinden Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne kadar pek çok kalemde artış gündeme gelecek.

TRAFİK CEZALARINDA YENİ TUTARLAR

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması halinde trafik ihlallerine uygulanan para cezalarında da önemli artışlar hesaplanıyor. Buna göre bazı ihlallerde ödenecek tutarlar şöyle değişecek:

Alkollü araç kullanmanın başlangıç cezası 25 bin liradan 31 bin 973 liraya çıkacak.

Seyir halinde cep telefonuyla konuşmanın cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya ulaşacak.

Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullananlara uygulanan ceza 200 bin liradan 255 bin 780 liraya yükselecek.

Makas atmanın cezası 90 bin liradan yaklaşık 115 bin liraya çıkacak.

Düğün konvoyuyla trafiği etkilemenin cezası 180 bin liradan 230 bin 202 liraya ulaşacak.

Kırmızı ışık ihlalinin cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya yükselecek.

TELEFON KAYIT HARCI 69 BİN 391 LİRAYA ÇIKABİLİR

Yurt dışından telefon getirenleri ilgilendiren kayıt harcında da dikkat çeken bir artış hesaplanıyor. Mevcut 54 bin 258 liralık telefon kayıt harcının, yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranıyla 69 bin 391 liraya yükselmesi bekleniyor.

Telefon hattının ilk abonelik tesis ücreti de aynı senaryoya göre 700 liradan 895 liraya çıkabilecek.

10 YILLIK PASAPORT HARCI 17 BİN 150 LİRA OLACAK

Pasaport almak veya süresini uzatmak isteyenleri de yeni yılda daha yüksek harç tutarları bekliyor. Hesaplamalara göre pasaport harçlarının ulaşabileceği rakamlar şöyle:

6 aya kadar: 3 bin 589 lira

1 yıl: 5 bin 247 lira

2 yıl: 8 bin 566 lira

3 yıl: 12 bin 170 lira

10 yıla kadar: 17 bin 150 lira

Yurt dışına çıkış harcının ise 1.250 liradan 1.599 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Ehliyet harçlarında da artış beklenirken A sınıfı ehliyet harcının 2 bin 863 liraya, B sınıfı ehliyet harcının ise 8 bin 638 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

MTV VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ DE ARTACAK

Yeniden değerleme oranındaki artışın Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) de yansıması bekleniyor. Hesaplamaya göre, silindir hacmi 1300-1600 santimetreküp arasında olan sıfır bir aracın MTV tutarı 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya çıkabilecek.

Değerli Konut Vergisi'nde ise vergi kapsamına giren konutlar için değer alt sınırının 17 milyon 711 bin liradan 22 milyon 650 bin liraya yükselmesi öngörülüyor.

Belirtilen tüm rakamlar, ekim ayı Yİ-ÜFE artışının yüzde 2 olması ve ilgili kalemlerde farklı bir düzenleme yapılmaması varsayımına dayanıyor. Yeniden değerleme oranı, ekim ayı verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.