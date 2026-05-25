Birçok kişi pasaport renklerinin tamamen rastgele seçildiğini düşünse de uzmanlara göre ülkeler bu konuda belirli gelenekleri ve uluslararası algıları dikkate alıyor. Özellikle Avrupa, Amerika kıtası ve Orta Doğu ülkelerinde belirli renklerin öne çıktığı görülüyor.

RENKLERİN ARKASINDA FARKLI ANLAMLAR VAR

Bordo pasaportlar en yaygın kullanılan türler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük kısmı bordo tonlarını tercih ederken, bu renk zamanla Avrupa ile özdeşleşmiş durumda. Türkiye’de vatandaşların kullandığı umuma mahsus pasaport da bordo renkte basılıyor.

Mavi pasaportlar ise özellikle Amerika kıtasındaki ülkelerde dikkat çekiyor. ABD’nin yıllar önce mavi pasaporta geçmesinin ardından birçok ülke benzer tonları kullanmaya başladı. Mavi rengin genellikle özgürlük ve 'yeni dünya' anlayışını temsil ettiği belirtiliyor.

Yeşil pasaportlar daha çok Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde görülüyor. İslam kültüründe yeşilin önemli bir yere sahip olması nedeniyle birçok ülke bu rengi tercih ediyor. Siyah pasaportlar ise daha nadir kullanılıyor ve genellikle diplomatik ya da özel belgelerde tercih ediliyor.

GÜVENLİK VE RESMİ STANDARTLAR ETKİLİ OLUYOR

Uzmanlara göre pasaport renklerinde sınırlı seçenek kullanılmasının nedenlerinden biri de uluslararası standartlar ve güvenlik uygulamaları. Koyu renkli kapakların hem daha resmi görünmesi hem de uzun süre dayanıklılığını koruması nedeniyle tercih edildiği belirtiliyor.

Her ülke kendi tasarımını belirlese de pasaportlarda kullanılan temel renklerin yıllardır büyük ölçüde değişmemesi dikkat çekiyor.