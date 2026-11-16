Biyometrik pasaportların içinde yer alan çiplerdeki kişisel bilgilerin uzaktan okunmasını engellemek isteyen yolcular, belgelerini alüminyum folyoya sarmaya başladı. Basit bir fizik kuralına dayanan bu uygulama, kalabalık terminallerde yaşanabilecek dijital veri hırsızlığının önüne geçiyor.

BİYOMETRİK PASAPORTLARDAKİ GÜVENLİK AÇIĞI NASIL OLUŞUYOR?

Modern elektronik pasaportlar; fotoğraf, tam ad, doğum tarihi ve diğer hassas kişisel verileri depolayan bir Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) çipi barındırıyor. Yeterli fiziksel koruma sağlanmadığında bu çipler dışarıdan gelen sinyallere açık hale geliyor.

Ucuz bir RFID okuyucuya sahip siber suçlular, kalabalık havalimanları, terminaller veya istasyonlarda yolcuların yanından geçerek sırt çantası, cüzdan veya cepteki pasaport verilerini tarayabiliyor. Siber güvenlik alanında dijital kart kopyalama olarak adlandırılan bu yöntemle kişisel bilgilere izinsiz erişim sağlanabiliyor.

ALÜMİNYUM FOLYO VERİLERİ NASIL KORUYOR?

Pasaportun alüminyum folyoyla sarılması, fizikteki Faraday kafesi prensibini devreye sokuyor. İletken bir metalle kaplanan yüzey, dışarıdan gelen elektrik ve elektromanyetik alanları tamamen bloke ediyor.

Harici bir okuyucudan gönderilen radyo dalgaları metale ulaştığında elektrik yükleri yalnızca folyonun dış yüzeyine dağılıyor. İç kısımda kalan pasaport çipi ise tam bir radyo sessizliği içinde kalarak kablosuz erişime kapanıyor.

KONTROL NOKTALARINDA GECİKMELERE YOL AÇABİLİYOR

Siber güvenlik uzmanları, alüminyum folyonun etkili bir geçici çözüm olmasına karşın kırılgan bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Tekrarlanan kullanım, katlama ve bagaj içindeki sürtünme sonucunda folyo yırtılabiliyor veya aşınabiliyor. Oluşan küçük boşluklar elektromanyetik sinyallerin yeniden içeri sızmasına neden oluyor.

Bunun yanı sıra pasaportun metalik bir kağıda sarılı halde görevlilere sunulması güvenlik birimlerinin dikkatini çekebiliyor. Bu durum, havalimanı kontrol noktalarında gecikmelere ve ek sorgulamalara yol açabiliyor.

ENTEGRE RFID KORUMALI KILIFLAR ALTERNATİF SUNUYOR

Sık seyahat eden yolcular için alüminyum folyonun çalışma prensibini temel alan farklı ürünler bulunuyor. Piyasada yer alan entegre RFID bloklu pasaport kılıfları ve kart tutucular, havalimanı kontrollerine uygun dayanıklı malzemelerle üretiliyor.