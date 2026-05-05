Seyahate çıkmadan önce belgelerin hazır olması çoğu zaman yeterli görülür. Ancak bazı küçük gibi görünen ayrıntılar, yolculuğun tam başlamadan sona ermesine neden olabilir. Sınır kapılarında yapılan kontrollerde bu eksiklikler doğrudan sorun yaratabilir.

EN SIK YAPILAN HATA

Seyahat planlamasında en çok gözden kaçan konulardan biri pasaportun geçerlilik süresidir. Birçok ülke, yalnızca seyahat tarihlerini değil, dönüşten sonra da en az 3 ila 6 ay daha geçerli bir pasaport şartı koyar. Bu şartı karşılamayan yolcular, ülkeye giriş izni alamayabilir.

BOŞ SAYFA EKSİKLİĞİ SINIRDA ENGEL OLABİLİR

Pasaportta yeterli boş sayfa bulunmaması da sık karşılaşılan bir problemdir. Bazı ülkeler giriş ve çıkış damgaları için en az bir veya iki boş sayfa talep eder. Sayfaları dolu olan pasaportlar, sınır kontrolünde geçersiz sayılabilir ve yolcu geri çevrilebilir.

BİLGİ UYUŞMAZLIKLARI CİDDİ SORUN YARATIR

Pasaporttaki kişisel bilgiler ile uçak bileti üzerindeki bilgilerin birebir uyumlu olması gerekir. İsim ya da soyisimde yapılacak küçük bir yazım hatası bile ciddi problemlere yol açabilir ve seyahat planının aksamasına neden olabilir.

FİZİKSEL HASAR PASAPORTU GEÇERSİZ KILABİLİR

Yıpranmış, yırtılmış veya okunması zor hale gelmiş pasaportlar da risk taşır. Sayfalardaki deformasyonlar ya da silinmiş bilgiler, pasaportun geçersiz kabul edilmesine neden olabilir. Bu durumda sınır kapısında işlem yapılması mümkün olmayabilir.

KÜÇÜK DETAYLAR BÜYÜK SORUNLARA DÖNÜŞEBİLİR

Seyahat öncesinde bu basit gibi görünen ayrıntıların kontrol edilmemesi, beklenmedik sorunlara yol açabilir. Sorunsuz bir yolculuk için belgelerin eksiksiz ve güncel olduğundan emin olmak büyük önem taşır.