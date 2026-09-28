Sosyal medyada yeni bir akım başladı. TikTok, Reddit ve uluslararası seyahat forumlarında paylaşılan videolarda, birçok gezgin biyometrik pasaportlarını mutfakta kullanılan alüminyum folyoya sararak taşıdıklarını gösteriyor. Bu yöntemin pasaport içindeki dijital çipten verilerin "siber hırsızlara" çalınmasını önlediği iddia ediliyor.

Bu uygulamanın arkasında, günümüz biyometrik pasaportlarında (e-pasaport) yer alan RFID (Radyo Frekansı ile Kimlik Tanımlama) teknolojisine yönelik güvenlik endişeleri var.

İnsanlar, kalabalık havalimanlarında veya toplu taşıma araçlarında kötü niyetli kişilerin, yanlarından geçerken gizli okuyucularla pasaportlarındaki verileri "temassız" şekilde çalabileceğinden korkuyor.

Alüminyum folyo ise iletken yapısı sayesinde radyo dalgalarını engelleyen bir tür doğaçlama "Faraday kafesi" görevi görerek bu sinyalleri kesiyor.

PASAPORT ÇİPİNDE NELER VAR?

Modern pasaportların içinde yer alan mikroçip, sınır geçişlerini hızlandırmak ve sahteciliği önlemek için kritik veriler barındırıyor. Almanya ve birçok AB ülkesi standartlarına göre bu çip şu bilgileri içeriyor:

Ad, soyad, doğum yeri ve tarihi Cinsiyet, boy ve göz rengi Dijital vesikalık fotoğraf ve ikamet bilgileri Pasaport düzenlenirken alınan iki adet dijital parmak izi

Alman Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI) ve uluslararası siber güvenlik uzmanlarına göre, seyahat sırasında birinin pasaportunuzdaki verileri uzaktan gizlice okuma ihtimali son derece düşük.

Çok Kısa Menzil:

Pasaportlardaki RFID çipleri pasif çalışır, yani aktif bir güç kaynağı yoktur. Verinin okunabilmesi için okuyucunun pasaporta birkaç santimetre yaklaşması gerekir (temassız kredi kartı ödemeleri gibi).

Gelişmiş Şifreleme (BAC ve EAC):

Pasaport çipleri düz metin yayınlamaz. Okuma için öncelikle pasaportun altındaki optik kodun (MRZ) taranması veya özel şifreleme anahtarlarının çözülmesi gerekir. Yani sadece yanınızdan geçen biri verilerinizi okuyamaz.

FOLYO GEREKSİZ Mİ?

Pasaportu folyoya sarmak teorik olarak radyo dalgalarını engellerken, pratikte faydasından çok zahmet getiriyor:

Sınır kontrolü, güvenlik araması veya gümrük geçişlerinde folyoyu çıkarmak ve tekrar sarmak pratik değil. Görevlilerin şüphe duymasına neden olabilir.

Biyometrik verilerin devlet tarafından kötüye kullanılması korkusu da yersiz: Almanya Pasaport Yasası'na göre parmak izi verileri merkezi bir devlet veri tabanında saklanmıyor.

Pasaport teslim edildikten sonra sistemdeki tüm parmak izi kayıtları geri dönülemez şekilde siliniyor. Bilgiler yalnızca pasaportun kendi çipinde kalıyor.

Uzmanlara göre pasaportları folyoya sarmak, gerçek bir güvenlik ihtiyacından çok, sosyal medyanın körüklediği dijital hırsızlık korkusuna karşı psikolojik bir tepki.

Özel RFID korumalı pasaport kılıfları satılsa da, standart bir pasaportun cebinizde veya çantanızda durması güvenlik açısından tamamen yeterli.