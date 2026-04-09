Avrupa’ya seyahat planı yapan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni uygulama için geri sayım başladı. Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan 2026 itibarıyla Schengen Bölgesi genelinde devreye giriyor. Yeni sistemle birlikte yıllardır uygulanan pasaport damgası yöntemi tamamen ortadan kalkacak.

DİJİTAL OLARAK TAKİP EDİLECEK

EES ile birlikte sınır geçişleri artık dijital olarak takip edilecek. Schengen ülkelerine giriş yapan Avrupa Birliği dışındaki tüm yolcuların parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik verileri alınacak. Böylece hem giriş-çıkış kayıtları anlık olarak tutulacak hem de yolcuların bölgede kalış süreleri otomatik şekilde hesaplanacak.

KOLAY TESPİT EDİLEBİLECEK

Uygulama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da doğrudan kapsıyor. Yeni sistemle birlikte 90 gün içinde 180 gün kalış kuralının ihlali artık çok daha kolay tespit edilecek. Yetkililer, sistemin özellikle ilk günlerinde yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekti.

YOĞUNLUK İLK GEÇİŞTE YAŞANABİLİR

En kritik uyarı ise havalimanları için yapıldı. İlk kez kayıt yaptıracak yolcuların işlemlerinin birkaç dakika daha uzun sürebileceği belirtilirken, bu durumun zincirleme şekilde kuyruklara yol açabileceği ifade edildi.

Öte yandan sistem kapsamında toplanan biyometrik verilerin üç yıl boyunca saklanacağı bildirildi. İlk geçişte yaşanabilecek yoğunluğun ardından sonraki girişlerde işlemlerin daha hızlı ilerlemesi bekleniyor.