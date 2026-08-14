Yükselen deniz seviyeleri ve iklim krizinin getirdiği ekonomik ile coğrafi tehditlerle doğrudan mücadele eden Naoero Cumhuriyeti, dikkat çeken yeni bir finansman modeli geliştirdi. Ada ülkesi, krizle mücadelede kaynak yaratmak amacıyla yatırımla vatandaşlık programını resmi olarak devreye soktu.

Program kapsamında, belirlenen kriterleri karşılayan ve güvenlik soruşturmasını başarıyla geçen yatırımcılara "Altın Pasaport" olarak adlandırılan vatandaşlık hakkı tanınıyor. İlk aşamada 115 bin dolar olarak açıklanan resmi başvuru bedeli, yürütülen özel bir kampanya çerçevesinde geçici bir süre için 90 bin dolara (yaklaşık 4 milyon liraya) düşürüldü.

VATANDAŞLIK İÇİN SADECE FİNANSAL KATKI YETERLİ DEĞİL

Vatandaşlık hakkından yararlanmak isteyen adaylar için sadece maddi kaynak sağlamak yeterli olmuyor. Başvuru sahipleri, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak yürütülen kapsamlı bir adli ve finansal incelemeden geçiriliyor. Soruşturmalar sonucunda herhangi bir güvenlik riski taşımadığı tespit edilen kişiler Naoero Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul ediliyor.

85 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT

Naoero pasaportunu elde eden yatırımcılar; 85'ten fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vize kolaylığıyla seyahat etme ayrıcalığına kavuşuyor, küresel dolaşım özgürlüklerini önemli ölçüde artırıyor.

Sıkı Denetim ve İptal Mekanizması:

Sisteminin suistimal edilmesini önlemek adına oldukça katı tedbirler uygulanıyor. Geçmişinde ağır suç kaydı bulunan ya da vatandaşlık kazandıktan sonra güvenlik açısından tehdit oluşturduğu belirlenen kişilerin vatandaşlık hakları derhal iptal ediliyor.

MÜLK EDİNME YASAĞI DEVAM EDİYOR

Vatandaşlık hakkı kazanan yeni bireyleri bekleyen en kritik kısıtlama ise gayrimenkul tarafında ortaya çıkıyor. Naoero Cumhuriyeti yasaları gereği, yeni vatandaşların ülke sınırları içerisinde arazi, konut veya ticari mülk satın almasına kesinlikle izin verilmiyor.

Uzmanlar, adanın son derece kısıtlı yüzölçümüne dikkat çekerek, toprak bütünlüğünü ve yerel ekosistemi korumak adına bu yasağın kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

BİR ZAMANLAR DÜNYANUN EN ZENGİN ÜLKESİYDİ

Ada ülkesi aynı zamanda 1900'lerin başında keşfedilen zengin fosfat yatakları sayesinde en zengin ülkelerden biriydi. Doğal kaynakların tükenmesiyle 1990'larda başlayan ekonomik gerileme, 2000'lerin başında ekonomik çöküşe dönüştü.