İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkındaki yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Madrid Mahkemesi, daha önce "kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir kararı kapsamında geçici olarak el konulan Gomez'in pasaportunun iade edilmesine karar verdi. Pasaportunun iadesine hükmedilen Gomez hakkındaki yargılamanın ise devam edeceği bildirildi.

Hakim Juan Carlos Peinado tarafından daha önce nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma olmak üzere 4 ayrı iddiayla suçlanan Gomez'e yönelik suçlamaların 2'si mahkeme tarafından düşürüldü. Alınan karar doğrultusunda Gomez, yalnızca nüfuzunu kullanma ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamalarından halk jürisi önünde yargılanacak.

NATO'YA GELEMEMİŞTİ

Söz konusu tedbir kararı nedeniyle Gomez, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde eşi Başbakan Sanchez'e eşlik edememiş, ancak kızının Londra'daki mezuniyet törenine özel izin alarak katılabilmişti

Mahkemenin son kararına ilişkin İspanya hükümetinden ise Gomez'e destek açıklaması geldi. İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, hükümet yetkilileri Gomez'in masumiyetini savunarak, davanın sahte haberlere dayanan asılsız bir şikayetten ibaret olduğunu ve tek amacının Başbakan'ın eşini hedef almak olduğunu vurguladı.