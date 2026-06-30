İspanya gündemine bomba gibi düşen gelişmelere göre, çok sayıda suçlama ile karşı karşıya olan ve bu nedenle pasaportuna mahkeme tarafından ihtiyati tedbir konulan Begoña Gomez, yurt dışı yasağının esnetilmesi için düğmeye bastı.

Ankara Zirvesi ve Mezuniyet Töreni İçin İzin İstedi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, avukatları aracılığıyla mahkemeye resmi başvuruda bulunan Gomez, 7-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Başbakan Pedro Sanchez’e eşlik etmek istediğini belirtti. Gomez'in seyahat talebindeki diğer gerekçesi ise kızının Londra’daki mezuniyet töreninde hazır bulunma arzusu oldu. Diplomatik protokol gereği, NATO Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin resmi davetli statüsünde bulunduğu hatırlatıldı.

İspanya Tarihinde Bir İlk

"Nüfuzunu kullanma", "iş dünyasında yolsuzluk", "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Begoña Gomez, bu süreçte İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olma statüsüne sahip oldu.

Hakim Juan Carlos Peinado’nun "kaçma şüphesi" gerekçesiyle aldığı ihtiyati tedbir kararı sonrasında Gomez, 24 Haziran tarihinde pasaportunu mahkemeye teslim etmek zorunda kalmıştı. Son olarak iki ay önce eşiyle Çin seyahatine çıkan Gomez’in, mahkemeden çıkacak karar doğrultusunda Ankara’daki zirveye katılıp katılamayacağı İspanya kamuoyunda merakla bekleniyor.