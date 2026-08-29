İlişkilerde ve günlük iletişimde sıkça karşılaşılan pasif-agresif davranışlar, kişilerin doğrudan çatışmadan kaçınırken örtülü eleştirilerde bulunmasına yol açıyor. Your Tango dergisinde yer alan habere göre, görünüşte olumlu ya da tarafsız algılanabilecek bazı cümleler, aslında karşı tarafı değersizleştirmeyi ve gizli bir üstünlük kurmayı hedefliyor.

Uzmanların görüşlerine ve yapılan araştırmalara dayandırılan haberde, pasif-agresif bireylerin sıklıkla başvurduğu 11 ifade ve bu ifadelerin arkasındaki psikolojik dinamikler şöyle sıralanıyor:

1. "Yanlış düşünüyorsun demiyorum ama..."

Fikir çeşitliliği normal kabul edilse de bu cümle hem çelişkili hem de örtülü bir biçimde düşmanca bir tutum sergiliyor.

2. "Ben farklı yapardım ama bu sadece benim fikrim"

Çatışmadan kaçınan kişilerin kullandığı bu ifade, sorumluluk almadan eleştiri yapma amacına hizmet ediyor ve zamanla ilişkilerde kırgınlık birikmesine neden oluyor.

3. "Bu da yapmanın bir yolu tabii"

Klinik Psikolog Ellen Hendriksen, bu tür dolaylı eleştirilerin temelinde tepki alma korkusunun yattığını belirtiyor. Hendriksen, açık ve saygılı bir iletişim ortamı oluşturmanın önemine dikkat çekti.

4. "Nasıl rahat ediyorsan öyle yap"

Dışarıdan ilgisizlik gibi görünse de örtülü bir eleştiri barındırıyor. Klinik Psikolog Ryan Howes, ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi için duygu ve düşüncelerin açıkça ifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

5. "Sen beğendiysen benim için de sorun yok"

2019 yılında yapılan bir araştırma, yargılandığını hissetmenin bireylerde stres ve depresyon belirtilerini artırdığını gösteriyor. Bu cümle, karşı tarafta değerlendirilme baskısı yaratıyor.

6. "Herkesin güçlü olduğu farklı yönleri var"

Gergin anlarda söylendiğinde "Bu konuda yetersizsin" mesajı taşıyan bu ifade, kişide saygısızlığa uğradığı hissini uyandırabiliyor.

7. "Sorun değil, zaten başka bir şey beklemiyordum"

Gottman Enstitüsü verilerine göre aşağılama ve preziç unsurları içeren bu ifade, ilişkilerin sonlanmasında en belirleyici etkenler arasında gösteriliyor.

8. "İstediğin gibi yap"

Düşünceleri umursamaz bir tavrın arkasına saklamak, iletişimde kopukluklara ve yanlış anlaşılmalara zemin hazırlıyor.

9. "En azından denedin"

Niyete bağlı olarak teşvik edici gibi durabilse de çoğu zaman çabayı küçümseyici ve cesaret kırıcı bir nitelik taşıyor.

10. "En azından tamamen haksız sayılmazsın"

Destekleyici görünümünün altında gizli bir düşmanlık barındıran bu tür çıkışların, süreklilik arz etmediği takdirde göz ardı edilmesi öneriliyor.

11. "Sanırım herkesin kendi fikri var"

Araştırmalar farklı görüşlerin üretkenliği artırdığını gösterse de tartışmayı aniden kestirip atmak yerine iletişime mola verip sonradan devam etmenin daha sağlıklı olduğu ifade edildi.