Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojisi Ajansı (JAMSTEC) tarafından yürütülen araştırmada, Okinawa’nın yaklaşık 360 kilometre doğusunda yer alan Minamidaito Adası çevresindeki kireçtaşı mağaraları incelendi. Uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla yapılan keşif sırasında mağara duvarlarına tutunan sarı renkli küçük canlı kümeleri dikkat çekti.

ARAŞTIRMACILARI ŞAŞIRTAN YEŞİL IŞIK

Bilim insanlarının dikkatini çeken olay ise su altı aracının canlıya temas etmesinden hemen sonra yaşandı. Temasın ardından canlıdan birkaç saniyelik parlak yeşil bir ışık yayıldığı görüldü. Yapılan incelemelerde bunun daha önce bilinmeyen biyolüminesans özelliğine sahip yeni bir mercan türü olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar yeni türe “Corallizoanthus aureus” adını verdi. Uzmanlara göre canlı sürekli parlamıyor; yalnızca tehdit algıladığında veya fiziksel temas olduğunda ışık yayıyor. Bu davranışın savunma mekanizması olabileceği düşünülüyor.

Derin deniz mağaralarının dünyadaki en zor keşif alanlarından biri olduğu belirtiliyor. Dar geçitler, düşük görüş mesafesi ve yüksek basınç nedeniyle bu bölgelerin büyük kısmı hâlâ tam olarak araştırılamadı. Bilim insanları uzun süredir bu izole alanlarda bilinmeyen türlerin yaşayabileceğini düşünüyordu.

OKYANUSTA HÂLÂ BİLİNMEYEN TÜRLER VAR

Araştırmanın sonuçları Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı. Bilim insanlarına göre keşif, derin okyanus ekosistemlerinin hâlâ büyük ölçüde gizemini koruduğunu gösteriyor. Özellikle Pasifik Okyanusu’nun mağara sistemlerinde daha önce hiç görülmemiş canlı türlerinin bulunabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, biyolüminesans özelliği taşıyan canlıların denizlerde yaygın olduğunu ancak yalnızca tehdit altında ışık saçan türlerin son derece nadir görüldüğünü belirtiyor. Bu nedenle keşfedilen yeni canlı, deniz biyolojisi araştırmalarında dikkat çeken keşiflerden biri olarak değerlendiriliyor.