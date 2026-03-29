Nikol Pashinyan, bir kilisede bulunduğu sırada gerçekleştiği öne sürülen saldırı girişimiyle gündeme geldi. Yerel kaynaklara göre, Paşinyan’ın ziyareti esnasında bir kişinin ya da grubun saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde girişimin engellendiği ve Başbakan Paşinyan’ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, olayın detaylarına ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Saldırı girişiminin arka planına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.