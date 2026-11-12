Sosyal medya hesabından yayınladığı sıra dışı içeriklerle sık sık adından söz ettiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ziyaretinin ardından paylaştığı yeni videosuyla yeniden sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Ermenistan Başbakanı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, Antalya'daki konaklamasının sona ermesinin ardından çantasını topladığı anlar yer aldı.

Görüntülerde hazırlık yaptığı sırada ceketinin cebine bir adet muz koydu. Bu hareket sosyal medya kullanıcıları tarafından "garip" olarak eleştirildi.

Daha sonra fötr şapkasıyla Ermenistan'a döndüğü bir görüntü paylaşayan Paşinyan, cebindeki muzu çıkarıp masaya fırlattı.

Paşinyan'ın bu hareketinden sonra sosyal medya kullanıcıları nasıl yorum yapacaklarını bilemedi.

HER HAREKETİ AYRI BİR OLAY

Daha önce de günlük yaşamından kesitler, bisiklet turları ve farklı müziklerin eşlik ettiği videolarla dikkat çeken Paşinyan'ın bu paylaşımı da yoğun ilgi gördü.

Daha önce de çok yakın bir kamera açısıyla kendisini kaydeden Paşinyan'ın ince belli bardaktan çay içtiği görüntüler gündeme gelmişti.

Paşinyan'ın bir Türk gazeteciyle gerçekleştirdiği samimi sohbet ise sosyal medya kullanıcılarını eğlendirdi.

Gazeteci, Paşinyan'a Tarkan'ın şarkısını dinletirken Ermenistan Başbakanı, sanatçıyı zaten tanıdığını ifade etti.

İkili daha sonra gazeteci ile birlikte Paşinyan'ın seçim dönemi sembolü haline gelen kalp işaretini yaptı.