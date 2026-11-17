Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın muzla başlayan sosyal medya hikâyesi, 11 Kasım’da Antalya’da yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Başbakanın cebine koyduğu muz, kısa sürede sosyal medyada esprili yorumların odağına yerleşti.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Ancak Paşinyan, bu görüntüyü tek seferlik bir paylaşım olarak bırakmadı. Muzu, uluslararası seyahatlerinde de yanında taşıyarak yolculuğun her aşamasını takipçileriyle paylaştı.

ÜLKELER ARASI MUZ TURU

Paşinyan, 12 Kasım’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için bulunduğu İrlanda’nın başkenti Dublin’den yeni bir video yayımladı. Görüntülerde cebinden çıkardığı muzu masanın üzerine bırakarak yolculuğun Türkiye’den sonra İrlanda durağına ulaştığını gösterdi.

16 KASIM AKŞAMI YEDİ

13 Kasım’da ise muzun Ermenistan’a döndüğünü gösteren bir paylaşım yaptı. Böylece Türkiye, İrlanda ve Ermenistan arasındaki yolculuk da kayıt altına alınmış oldu.

14 Kasım’da bu kez Doğu Asya yolculuğuna gönderme yapan Paşinyan, muzu odasındaki çelik kasaya yerleştirip kilitledi. Günler boyunca sosyal medya paylaşımlarına konu olan muz, 16 Kasım akşamı ise Paşinyan tarafından yenildi.

Böylece Antalya’da başlayan ve ülke ülke devam eden sıra dışı muz yolculuğu sona ermiş oldu.