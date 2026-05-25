Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan güzergahının ardından Gürcistan üzerinden Türkiye ile olan demiryolu bağlantısının Ermenistan’ın ithalat ve ihracat faaliyetleri için resmen ticarete açıldığını duyurdu.

Bu gelişmeyi ülkesinin ekonomik hayatı adına büyük bir adım olarak nitelendirilen Paşinyan, yapıcı iş birliklerinden dolayı Türkiye ve Gürcistan’daki ortaklarına teşekkürlerini iletti.

BÜROKRATİK HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTI

Söz konusu hamle, iki ülke arasında doğrudan ticareti canlandırmak adına atılan kararlı adımların bir devamı niteliğini taşıyor. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan ticaretin önünü açacak ve 2022 yılından bu yana yürütülen bürokratik hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti. Keçeli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir."

Hayata geçirilen yeni gümrük düzenlemesiyle birlikte, Türkiye’den üçüncü bir ülke vasıtasıyla Ermenistan’a gönderilen malların nihai varış veya çıkış noktasının belgelerde doğrudan "Ermenistan/Türkiye" olarak kaydedilmesi mümkün hale gelmişti.

DİĞER HATLARINDA FAALİYETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Gelecek dönem planlarına da değinen Başbakan Paşinyan, yakın süreçte Ermenistan-Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan ve Nahçıvan üzerinden Ermenistan-İran demiryolu hatlarının da faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Bölgesel ulaşım ağını ve entegrasyonu genişletmeyi hedefleyen TRIPP projesi kapsamında bu adımların atılacağını belirten Paşinyan, Türkiye sınırına oldukça yakın bir konumda bulunan Gürcistan’ın Ahılkelek şehri üzerinden sağlanan bu bağlantının stratejik önemine dikkat çekti.

Öte yandan Ermenistan'da yaklaşan 7 Haziran genel seçimleri öncesinde, Başbakan Paşinyan’ın Türkiye ve Batı dünyası ile yürüttüğü bu yakınlaşma politikasının, ülke içindeki muhalefetle arasındaki siyasi gerilimi tırmandırdığı belirtiliyor.