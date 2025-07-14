Fenerbahçe'de Jhon Duran, Archie Brown, Amara Diouf ve Abdou Aziz Fall’la başlayan yaz transfer harekâtına bu hafta PSG’den Milan Skriniar ve Marco Asensio eklenecek. Asensio’nun İspanya’daki tatili sonrası İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Futbol Direktörü Devin Özek, Asensio ve Skriniar’ı aynı uçakla İstanbul’a getirmenin hazırlıklarını yapıyor.

KAMPA YETİŞECEKLER

Başkan Ali Koç, dostu Nasser Al-Khelaifi’nin başkanlığını yaptığı Paris Saint Germain ile bonservis görüşmelerini bizzat yönetiyor. Bu yaz transferler, Asensio ve Skriniar’la da bitmeyecek. İki yıldızın kampa yetişmesinin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho’nun ısrarla istediği Malili orta saha Yves Bissouma için Tottenham’la pazarlıklar başlayacak.

FİYAT MAKUL SEVİYEDE OLMALI

Mourinho, birkaç kez Bissouma ile bizzat görüşerek, kendisini F.Bahçe’de görmek istediğini iletti. 28 yaşındaki ön libero da Portekizli teknik adama kendisiyle çalışmaktan mutlu olacağını söyledi. Tottenham, Bissouma için 20 milyon Pound istiyor. Menajer Muzzi Özcan, bu rakamı makul bir seviyeye çekmeye çalışıyor.