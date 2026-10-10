Soğuk havaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) sevindiren bir haber geldi. Yurt genelinde hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. "Pastırma sıcakları" olarak adlandırılan bu güneşli ve ılık süreç, özellikle cumartesi ve pazar günleri etkisini hissettirecek. Ancak yeni haftayla birlikte serin ve yağışlı sistem yeniden kapıyı çalacak.

HAFTA SONU GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

MGM’nin son hava tahmin raporuna göre; sıcaklık artışı özellikle Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde belirginleşecek. Güney ve doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim değerleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Büyükşehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde:

Marmara & Ege: İstanbul ve Çanakkale 25-26°C; Kocaeli, Bursa, İzmir ve Muğla 28°C; Balıkesir, Denizli ve Manisa 29°C.

Akdeniz: Antalya ve Adana’da termometrelerin 33°C’ye kadar ulaşması beklenirken, Hatay 30°C civarında seyredecek.

İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Konya ve Çankırı’da gündüz sıcaklıkları 25°C seviyesinde ölçülecek.

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 29°C, Diyarbakır 27°C, Gaziantep ise 26°C ile güneşli havanın tadını çıkaracak.

KUZEYDOĞUDA SAĞANAK, İÇ KESİMLERDE SİS UYARISI

Yurdun ezici bir çoğunluğunda güneşli hava hakim olsa da Doğu Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Trabzon ve Rize çevresinde sıcaklıklar 23°C civarında seyrederken, Erzurum ve Kars’ta 17°C ölçülecek.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege ile Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde yer yer yoğun pus ve sis oluşabileceği belirtildi. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları isteniyor. Rüzgarın ise genel olarak güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA YENİDEN DEĞİŞİYOR

Hafta sonu yaşanacak pastırma sıcakları uzun soluklu olmayacak. 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların düşeceği ve yağışlı havanın yurt genelinde yeniden etkisini artıracağı tahmin ediliyor.