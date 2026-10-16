Dondurucu kış soğukları kapıyı çalmadan önce son bir kez güneşin tadını çıkarmak isteyen milyonlarca kişi, halk arasında "küçük bir bahar molası" olarak bilinen pastırma sıcaklarının ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihlere denk gelecek?

Pastırma sıcaklarının her yıl takvimde sabit bir günü bulunmuyor ancak meteorolojik döngülere göre yaşanacağı dönem az çok tahmin edilebiliyor.

Pastırma sıcaklarının bu yıl da Ekim ayının son günleri ile Kasım ayının ilk yarısı (1-15 Kasım) arasında etkili olması bekleniyor.

Bu pastırma yazı dalgasının coğrafi koşullara bağlı olarak 3 ila 7 gün arasında süreceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, pastırma sıcaklarının yaşandığı günlerde özellikle gece ve sabahın ilk saatlerine dikkat çekiyor. Gündüzleri güneşin etkisiyle hava oldukça ılık ve davetkar olurken, geceleri berrak gökyüzü nedeniyle ani ısı kayıpları yaşanıyor ve dondurucu ayazlar etkili oluyor.

Gündüz ve gece arasındaki bu yüksek sıcaklık farkı, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Bu nedenle gün içinde kat kat giyinmek ve güneşin batışıyla birlikte hızla düşen sıcaklıklara karşı tedbirli olmak büyük önem taşıyor.