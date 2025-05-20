CHP’li belediyelerin tüm harcamaları mercek altına alınırken Kayseri’nin AKP’li Melikgazi Belediyesi 2025 yılının ilk 5 ayında temsil ve ağırlama bütçesinden 140 bin 570 TL’lik pastırma, sucuk ve mantı satın aldı. İkramlık olarak da 210 bin 828 TL’lik de tatlı alımı yapıldı.

İkram için 8 bin 423 lira kek ve lokuma harcanırken, temsil ve tanıtım bütçesinden 120 bin 520 TL’ye çiçek de alındı. Başkanlığını Hacı Mustafa Palancıoğlu’nun yaptığı belediye, 2025 yılında dört kez de Türk kahvesi alımı yaptı ve kahvelere toplam 10 bin 147 TL ödedi. Mart ayında da 330 bin TL’lik baklava da satın alındı. Temsil ve ağırlama kapsamında 65 bin 625 TL’ye ikili kahve fincanı alındı.

Belediyenin bazı harcamaları

Sunum tabağı: 4 bin 166 TL

Karton çanta: 23 bin TL

İkramlık içecek: 2 bin 940 TL

Külahlı şeker: 75 bin TL

Yemek hizmeti: 28 bin 600 TL

Lokum, kolonya: 145 bin 579 TL