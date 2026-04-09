Patates, içerdiği kalsiyum, demir, fosfor, çinko ve magnezyum gibi mineraller sayesinde kemik sağlığını destekleyebilen besinler arasında yer alır. Haşlama ya da kızartma gibi farklı yöntemlerle tüketilebilmesi de onu mutfakların vazgeçilmezlerinden biri haline getirir.

Soğan ise A, B ve C vitaminleri bakımından zengin olmasıyla öne çıkar. Bunun yanı sıra kükürt, kalsiyum, demir ve magnezyum içerir. Pek çok yemeğin temel malzemesi olan soğan, hem pişirilerek hem de çiğ olarak tüketilebilir.

Her iki besin de mutfaklarda sık kullanıldığı için genellikle toplu şekilde satın alınır. Ancak patates ve soğanı aynı kapta saklamak, fark edilmeden bazı olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle bu iki gıdanın birlikte muhafaza edilmemesi önerilir.

BİRLİKTE SAKLANIRSA NE OLUR?

Soğan ve patatesin aynı ortamda tutulması, yeterli hava sirkülasyonu olmadığında nem birikimine yol açar. Bu durum hem çürümeyi hem de küf oluşumunu hızlandırabilir.

Ayrıca soğanlar doğal olarak etilen gazı salgılar. Bu gaz, patatesler tarafından emildiğinde onların daha hızlı bozulmasına neden olabilir.

Bunun yanında soğanın keskin kokusu patateslere geçebilir ve tatlarında istenmeyen değişikliklere yol açabilir.

Bu nedenle patates ve soğanı ayrı kaplarda, serin, kuru ve iyi havalandırılan ortamlarda saklamak en doğru yöntem olarak kabul edilir.