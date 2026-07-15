Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'da hasat geçen hafta itibarıyla başladı. Tarlada özel makineyle sökülen patatesler özenle çuvallara dolduruluyor.

Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi ülkenin pek çok iline gönderiliyor. İlçede 800'ün üzerinde patates üreticisi bu yıl 35 bin dekar alanın üzerinde patates ekimi yaptı. Geçen yıl tarlada kilogramı 5 liradan satılan patateslerin bu yıl kilogramının 20 ila 25 liraya satılması üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede patates hasadının 4 ay sürmesi bekleniyor.

'PATATES ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLDÜ'

Patates üreticisi Necati Aydoğan, "Hasada bugün başladık. Verim çok şükür güzel. Fiyatlarımız da 20 ila 25 bandında. Çiftçini yüzü bu sene patates üreticisi olarak güldü.

Soğanda da aynı şekilde, fiyatlar aynı şekilde seyir ediyor. Soğanda gümrük vergisi biraz düşürüldü. Patateste bunu beklemiyoruz. Fiyatlar böyle seyrederse çiftçinin yüzü gülecek. Verimimiz bu sene dekarda 4 ile 5 ton arasında geziyor. İç Anadolu Bölgesi hasada yeni başladı. Patateste üretim planlaması yapıldığı sürece üreticimiz para kazanır. Ama böyle inişli çıkışlı yıllar da oluyor" dedi.

'ÜRETİCİMİZ GÜCÜ YETTİĞİ KADAR EKSİN'

Patates üreticisi Yusuf Aydoğan da üreticinin bu sene yüzünün güldüğünü belirtirken, "Üreticilerimiz çapından fazla patates ekimi yapıyor. Hem bize zararı oluyor hem kendini batırıyor. Üreticilerimiz kendini batırmayacak kadar, gücü kadar ekim yapsın. Patates üreticisi gücünün on katı patates ekiyor. Para etmediği zaman da batıyor" diye konuştu.