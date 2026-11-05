Ülkenin altın arayıcıları arasında popüler bölgelerinden birinde yaşanan olay, bulunan parçanın büyüklüğü ve yüzeye yakınlığı nedeniyle gündem oldu.

TOPRAĞIN 10 SANTİMETRE ALTINDAN ÇIKTI

Olay, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Tibooburra çevresinde meydana geldi. Metal dedektörüyle bölgede arama yapan kişi, cihazdan gelen sinyal üzerine toprağı kazmaya başladı.

Yaklaşık 10 santimetre derinlikte karşısına çıkan parça, ilk bakışta üzeri toprakla kaplanmış bir patatesi andırıyordu. Ancak temizlendiğinde bunun doğal bir altın külçesi olduğu anlaşıldı.

Yaklaşık 1,2 kilogram ağırlığındaki külçenin büyüklüğü kadar, bu kadar sığ bir noktada bulunması da dikkat çekti.

DEĞERİ 200 BİN DOLARA ULAŞABİLİR

Yapılan incelemelerde külçenin 1,2 kilogramdan ağır olduğu ve yaklaşık 940 gram saf altın içerdiği belirlendi. Altının piyasa değerinin 150 bin ila 160 bin Avustralya doları arasında olduğu tahmin ediliyor.

Günler boyunca yalnızca çivi, kurşun parçaları ve eski metal eşyalar bulan define arayıcısının, aramayı bırakmak üzereyken bu değerli parçaya rastladığı belirtildi.

Kimliğini açıklamak istemeyen kişinin altını bir koleksiyonere satmayı planladığı öğrenildi. Külçenin nadirliği nedeniyle koleksiyon piyasasında 200 bin Avustralya dolarına kadar alıcı bulabileceği ifade ediliyor.