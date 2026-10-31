Niğde'nin Altunhisar ilçesinde üretim yapan Ramazan Tüzün, uzun yıllar sürdürdüğü patates yetiştiriciliğinin ardından alternatif tarım ürünlerine yöneldi. Ahududu, frambuaz, böğürtlen, çilek, Bektaşi üzümü ve ekinezya yetiştiren üretici, uyguladığı "dalından topla" modeliyle hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de farklı bir tarım anlayışını hayata geçiriyor.

TARLADA DALINDAN TOPLAMA DÖNEMİ

Altunhisar'da oluşturduğu üretim alanında ziyaretçilerini ağırlayan Tüzün, vatandaşlara meyveleri kendi elleriyle toplama fırsatı sunuyor. Tarlaya gelenler, topladıkları ürünleri satın alabiliyor ve dalından kopardıkları meyvelerin tadına ücretsiz bakabiliyor.

Doğal ürünlere olan ilginin bu modeli desteklediğini belirten Tüzün, üretim anlayışındaki değişimi şu sözlerle anlattı: "Uzun yıllar patates üretimi yaptık. Ancak artık üreticinin farklı ürünlere yönelmesi gerektiğine inanıyorum. Ahududu, frambuaz, böğürtlen, çilek, Bektaşi üzümü ve ekinezya gibi ürünler yetiştiriyoruz. İnsanlarımız doğal ve taze ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Tarlamıza gelen vatandaşlarımız meyvelerini kendi elleriyle topluyor. Bu hem onlar için güzel bir sosyal etkinlik oluyor hem de ürünün tazeliğini yerinde görüyorlar."

HAFTA SONLARI ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Alternatif tarımın kırsal turizme de katkı sunduğunu ifade eden Tüzün, özellikle hafta sonlarında çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin üretim alanını ziyaret ettiğini aktardı. Böylece tarımsal faaliyetler, vatandaşlar için doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bir etkinliğe de dönüşüyor.

ÜRETİCİLERE ALTERNATİF ÜRÜN ÇAĞRISI

Tarımda tek bir ürüne bağlı kalmanın doğru olmadığını savunan Tüzün, farklı ürünlerin hem gelir hem de sürdürülebilir üretim açısından fırsatlar barındırdığını belirtti. Üreticilerin pazar araştırması yaparak katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi gerektiğini vurgulayan Tüzün, şu ifadeleri kullandı: "Toprağımız çok bereketli. Doğru planlama yapılırsa birçok alternatif ürün başarıyla yetiştirilebilir. Üreticilerimizin pazar araştırması yaparak katma değeri yüksek ürünlere yönelmeleri gerekiyor. Böylece hem gelir artar hem de tarım daha sürdürülebilir hale gelir."