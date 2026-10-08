Evde patates kızartırken dışının yeterince çıtır, içinin ise yumuşak olmasını sağlamak her zaman kolay olmayabiliyor. Özellikle lokantalarda hazırlanan patateslerdeki gevrek dokuya ulaşmak isteyenler farklı yöntemlere başvuruyor. Bu noktada maden suyuyla uygulanan pratik bir yöntem öne çıkıyor.

Kızartmadan önce maden suyunda kısa süre bekletilen patateslerin daha gevrek bir dış yüzeye sahip olması hedefleniyor. Sirke eklenen soğuk suda önceden bekletilmesi ise patateslerin hazırlanma aşamasının önemli adımlarından biri olarak gösteriliyor.

PATATESLERİ ÖNCE SOĞUK SUDA BEKLETİN

Tarif için öncelikle patateslerin kabukları soyulup ince şekilde doğranıyor. Doğranan patatesler, içerisine az miktarda sirke eklenmiş soğuk suyun bulunduğu bir kaba alınıyor ve yaklaşık 30 dakika bekletiliyor. Sürenin ardından patatesler bol suyla yıkanarak üzerindeki fazla nişastadan arındırılıyor.

MADEN SUYU DETAYI

Yıkanan patatesler daha sonra bir şişe maden suyunun içerisine aktarılıyor. Patateslerin maden suyunda 1-2 dakika kadar bekletilmesi gerekiyor. Ardından süzülerek iyice kurulanıyor. Bu aşamanın ardından kızartma işlemine geçiliyor.

Sıvı yağ uygun bir tavada iyice kızdırıldıktan sonra kurutulan patatesler yağa bırakılıyor. Kızartma sırasında tavanın kapağının kapatılmaması gerekiyor. Patatesler altın rengini alıp dış yüzeyleri gevrekleşince kevgir yardımıyla yağdan çıkarılıyor. Fazla yağının süzülmesi için kağıt havlu üzerine alınan patatesler, son olarak tuzlanarak sıcak servis ediliyor.