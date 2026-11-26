İki ülke, toplam 13 patates çeşidine ait doku örneklerini Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Uluslararası Patates Merkezi'ne gönderdi. Burada sıvı azot kullanılarak eksi 196 derecede saklanan örneklerin, yüzlerce yıl sonra bile yeniden bitkiye dönüştürülebilmesi hedefleniyor. Çalışmayla iklim değişikliği, doğal afetler ve tarımsal hastalıklar karşısında patates çeşitliliğinin korunması amaçlanıyor.

4 BİN 700'DEN FAZLA PATATES ÇEŞİDİ KORUMA ALTINDA

Latin Amerika'nın en büyük dondurulmuş bitki gen bankasında 4 bin 700'den fazla patates çeşidine ait genetik materyal muhafaza ediliyor. Toplam 70 bin örneği saklayabilecek kapasiteye sahip tesiste patateslerin yanı sıra farklı tarım ürünleri de koruma altına alınıyor.

Kriyoprezervasyon adı verilen yöntemde patateslerin tamamı yerine bitkinin yeniden büyümesini sağlayabilecek küçük doku parçaları kullanılıyor. Sıvı azot içerisinde eksi 196 dereceye kadar soğutulan örneklerin biyolojik faaliyetleri neredeyse tamamen duruyor.

Bu sayede bitki dokuları teorik olarak yüzlerce yıl boyunca canlılığını koruyabiliyor. İhtiyaç duyulduğunda özel işlemlerden geçirilen dokulardan yeniden patates bitkisi yetiştirilebiliyor.

GELECEKTE YAŞANABİLECEK GIDA KRİZLERİNE KARŞI ÖNLEM

İklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının, kuraklığın ve sellerin artması, tarımsal ürün çeşitliliğini tehdit ediyor. Bilim insanları, bugün yetiştirilen bazı patates çeşitlerinin gelecekte tamamen ortadan kalkabileceği riskine karşı genetik materyalleri güvence altına alıyor.

Saklanan örnekler, gelecekte hastalıklara ve değişen iklim koşullarına daha dayanıklı patates çeşitlerinin geliştirilmesine de katkı sağlayabilecek.

Brezilya da aynı çalışma kapsamında Amazon bölgesine özgü 14 ananas ve 11 manyok çeşidini merkeze gönderirken Ekvador, patateslerin yanı sıra 30 yer fıstığı çeşidine ait örneği de koruma altına aldı.

Depolanan örneklerin mülkiyeti gönderen ülkelere ait olmaya devam edecek ve ihtiyaç duyulması halinde ülkeler bu örnekleri geri alabilecek.