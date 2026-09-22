Patateslerin kısa sürede filizlenmesi, yumuşaması veya yeşermesi mutfakta sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. Uygun koşullarda saklanmayan patatesler hem lezzetini hem de dayanıklılığını kaybederken, bazı basit yöntemlerle bu süreç geciktirilebiliyor.

Patateslerin uzun süre taze kalması için öncelikle doğru ortamın oluşturulması gerekiyor. Fazla sıcak ortamlar filizlenmeyi hızlandırırken, nemli alanlar çürümeyi kolaylaştırıyor. Güneş ve benzeri ışık kaynaklarına maruz kalan patateslerde ise yeşillenme görülebiliyor. Bu nedenle patateslerin serin, kuru ve karanlık bir yerde, mümkün olduğunca hava alabilecekleri şekilde muhafaza edilmesi öneriliyor.

DEFNE YAPRAĞI YÖNTEMİ

Yıllardır kullanılan ev yöntemlerinden biri de patateslerin arasına kuru defne yaprakları yerleştirmek. Genellikle üç ila beş adet defne yaprağı yeterli görülürken, patates miktarı arttıkça yapraklar farklı noktalara dağıtılabiliyor. Defne yapraklarının içerdiği doğal uçucu yağların bazı mikroorganizmalar ve küçük zararlılar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Aromatik bileşenlerin patateslerin bulunduğu ortamı değiştirmesiyle çimlenme ve bozulma sürecinin yavaşlamasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

BİRKAÇ ELMA DA İŞE YARAYABİLİR

Patateslerin daha uzun süre dayanması için kullanılan bir diğer yöntem ise saklama kabına bir veya iki elma koymak. Elmaların doğal olarak yaydığı etilen gazının, uygun koşullarda patateslerin filizlenmesini geciktirebildiği belirtiliyor. Bu yöntemle patateslerin sertliğini daha uzun süre koruması hedefleniyor. Fakat elmaların durumu da düzenli olarak kontrol edilmeli.

Yumuşamış, ezilmiş veya çürümeye başlayan elmalar patateslerin bulunduğu ortamda istenmeyen nem ve mikroorganizma oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle saklama kabındaki elmaların belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve bozulma belirtisi gösterenlerin hemen çıkarılması gerekiyor.