Alışılmış patateslerden farklı rengiyle dikkat çeken mor tatlı patates, besin değerleriyle de öne çıkıyor. Antioksidan bakımından zengin olan bu sebze, lif ve mineral içeriğiyle sağlıklı beslenmede önemli bir alternatif olarak gösteriliyor.

Mor tatlı patates, kendine özgü rengini antosiyanin adı verilen antioksidan bileşiklerden alıyor. Bu maddeler, vücuttaki serbest radikallerle mücadele etmeye ve hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı oluyor.

100 gramında yaklaşık 3,3 gram lif, 475 miligram potasyum ve 25 miligram magnezyum bulunan mor tatlı patates, bağırsak sağlığını desteklerken kalp ve damar sisteminin normal işleyişine de katkı sağlıyor.

BAĞIŞIKLIKTAN SİNİR SİSTEMİNE KADAR DESTEK

C vitamini içeriğiyle bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekleyen sebze, B6 vitamini sayesinde sinir sistemi fonksiyonlarında da rol oynuyor. İçerdiği karbonhidratlar ise beyin ve kaslar için enerji sağlıyor.

FIRINDA VEYA HAŞLAYARAK TÜKETİLEBİLİYOR

Mor tatlı patates; fırında, haşlanarak veya buharda pişirilerek tüketilebiliyor. Çorba, salata, püre ve tatlı tariflerinde de kullanılabiliyor. Kabuğunda lif ve besin öğeleri bulunduğu için iyice yıkandıktan sonra kabuğuyla tüketilmesi öneriliyor.

ÜRETİCİLER İÇİN YENİ BİR KAZANÇ

KAPISI OLABİLİR

Mor tatlı patates, yalnızca besin değerleriyle değil, farklı görünümü sayesinde pazarlarda dikkat çekebilecek bir ürün olmasıyla da öne çıkıyor. Geleneksel patatesten farklı bir alternatif arayan tüketicilerin ilgisini çekebilecek sebze, üreticiler için de yeni bir pazar fırsatı oluşturabilir.

Bahçelerde ve tarlalarda yetiştirilebilen mor tatlı patatesin ekonomik getirisi ise üretim maliyetlerine, bölgedeki iklim koşullarına, verime ve satış fiyatına bağlı olarak değişiyor. Özellikle farklı ürünlerle pazara girmek isteyen üreticiler açısından değerlendirmeye değer alternatifler arasında bulunuyor.