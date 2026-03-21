Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı’nda dün öğleden sonra patenli iki çocuk, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir eylem gerçekleştirdi. Çocuklar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait seyir halindeki bir halk otobüsünün arka kısmına tutunarak yol katetti.
Azerbaycan Bulvarı üzerinde başlayan ve Atatürk Bulvarı’ndaki otobüs duraklarına kadar devam eden bu yolculuk, çevredeki sürücüler tarafından endişeyle izlendi. Çocukların araçların arasından geçerek otobüse tutunmuş halde ilerlediği anlar saniye saniye kaydedildi.
Otobüsün durağa yaklaşmasıyla birlikte duran araçtan ayrılan çocuklar, bir vatandaşın kendilerini kaydettiğini fark etti. Bunun üzerine paniğe kapılan iki çocuk, hızla olay yerinden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.