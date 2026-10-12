Lübnan-İsrail sınırı yakınlarındaki Ramim Köprüsü bölgesinde patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu okul gezisindeki öğrenci ve öğretmenlerin de yer aldığı çok sayıda kişi yaralandı.

Olay sırasında 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde anket oranlarını artırmak amacıyla canlı yayın gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, patlama haberinin ardından yayınını yarıda kesmek zorunda kaldı.

İzleyicilerden gelen soruları yanıtladığı sırada olayı öğrenen Netanyahu, yayını sonlandırmadan önce "Hemen döneceğiz" ifadesini kullandı. Yayın tekrar açılmadı.

OKUL GEZİSİNDEKİ ÖĞRENCİLER YARALANDI

Pe’er seyir noktası yakınlarında doğa yürüyüşü yapan okul çocukları ve öğretmenleri etkileyen patlamanın nedeninin patlamamış mühimmat olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Yerel haberlere göre gezide bulunan 20 kişi yaralandı. Kızıl Davut Yıldızı'na (MDA) göre yaralanan bir kişinin durumu kritik, iki kişinin durumu ağır ve üç kişi orta derecede yaralandı.

MDA kalan 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bu kişilerden bazılarının hastaneye kaldırılması gerekebileceği vurgulandı.

NETANYAHU BAKANLARLA İLETİŞİME GEÇTİ

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Binyamin Netanyahu, sınır yakınlarında meydana gelen ve okul çocukları ile öğretmenlerin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından üst düzey yetkililerle temaslarda bulundu.

Netanyahu'nun MDA Başkanı Eli Bin, Eğitim Bakanı Yoav Kisch ve Askeri Sekreter Tümgeneral Guy Markizeno ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Başbakan'ın "kesintisiz durum değerlendirmeleri yapmaya devam ettiği" kaydedildi.