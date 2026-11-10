İzmir'in Aliağa ilçesinde 17 kişinin hayatını kaybettiği HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasında ölenlerin yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanması için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bekleyişini sürdürüyor.

Hayatını kaybeden makine mühendisi Kadir Kan Özçelik'in (25) kız kardeşi Şeval Özçelik (20), fabrika yetkililerine tepki göstererek ağabeyinin ölümüyle ilgili sorumlulardan hesap soracağını söyledi. Özçelik, ağabeyinin ölümünün aileye bildirilmediğini de ileri sürdü.

DAHA ÖNCE DE ELLERİNİN YANDIĞINI SÖYLEDİ

Ağabeyinin fabrikada henüz üç aydır çalıştığını belirten Şeval Özçelik, iş yerinde daha önce de patlama yaşandığını ve bir kişinin öldüğünü iddia etti.

Özçelik, ağabeyinin daha önce aynı iş yerinde ellerinin yandığını, ancak çevresindeki kişilerin işten atılacağı ve kendisiyle uğraşılacağı yönündeki sözleri nedeniyle şikayetçi olamadığını öne sürdü. Ağabeyinin Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gittiğini, bir hafta sonra da yeniden çalışmaya başladığını anlattı.

Özçelik, “Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım” dedi.

“BANA HEDİYELER ALACAKTI”

Doğum gününün 16 Kasım olduğunu söyleyen Şeval Özçelik, ağabeyiyle son konuşmalarını da anlattı:

“Bana hediyeler alacaktı. Sabah bana saçını nasıl kestireceğini sordu. Yeni tıraş olmuştu, akşam bana gösterecekti. Siz bunu benim elimden aldınız.”

Kadir Kan Özçelik'in diğer akrabaları da sorumlulardan hesap soracaklarını dile getirdi.