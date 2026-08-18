Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Kavas Oksijen Dolum tesisinde 15 Ağustos saat 08.30 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangından etkilenen 2 kişi, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tesiste yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenleri bulundu. Cesetlerin işçi Servet Ekiz (45) ile tesis sahibi 2 çocuk babası Nazif Kavas'a (55) ait olduğu tespit edildi. İşçi Servet Ekiz'in cenazesi önceki gün Durasıllı Mahallesi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan Nazif Kavas'ın cenazesi ise Kocaçeşme Camisi'ne getirildi. İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazına Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, siyasi parti temsilcileri, oda ve kooperatif başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı zamanda Salihli Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi olan Kavas, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.