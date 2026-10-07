Bunun için kullanılan malzeme ise su. Mısır tanelerini patlatmadan önce kısa süre suyla temas ettirmek, özellikle uzun süre beklemiş ve nem kaybetmiş tanelerde işe yarayabiliyor.

MISIRIN PATLAMASINI İÇİNDEKİ SU SAĞLIYOR

Patlamalık mısırın içinde doğal olarak belirli miktarda nem bulunuyor. Tane ısıtıldığında içerisindeki su buhara dönüşüyor ve basınç giderek yükseliyor. Dış kabuk bu basınca dayanamadığı noktada parçalanıyor ve mısır patlıyor.

Uzun süre bekleyen mısırlar ise zamanla nem kaybedebiliyor. İçerisinde yeterli su bulunmayan tanelerde gerekli basınç oluşmadığı için tencerenin dibinde patlamadan kalabiliyor.

1 KAŞIK SU EKLEMEK YETİYOR

Yöntemi uygulamak için mısırlar önce bir kaseye alınıyor. Üzerlerine yaklaşık 1 yemek kaşığı su eklenerek bütün taneler hafifçe ıslanana kadar karıştırılıyor. Bu sırada ocak kullanılmıyor. Mısırlar suyu çekmesi için bir süre bekletildikten sonra yüzeylerinde kalan fazla su süzülüyor. Ardından tencereye yağ konulup ocak açılıyor ve yağ ısındığında nemlendirilmiş mısırlar tencereye eklenerek normal şekilde patlatılıyor.

Buradaki amaç mısırları suyun içinde bırakmak değil, kaybettikleri nemin bir bölümünü geri kazandırmak. Özellikle paketi uzun süredir açık duran patlamalık mısırlarda yöntem daha belirgin sonuç verebiliyor.

Ancak mısırın çeşidi, ne kadar eski olduğu ve tencerenin sıcaklığı da sonucu etkiliyor. Bu nedenle yöntem her tanenin kesin olarak patlamasını garanti etmese de tencerenin dibinde kalan sert mısırların sayısını azaltabiliyor.