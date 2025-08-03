Artı49'da yer alan habere göre, Almanya'nın resmi gıda uyarı portalı lebensmittelwarnung.de’de yayımlanan bilgilere göre, geri çağrılan ürün 800 gramlık ambalajda satılan Yörükoglu Popcorn-Mais. Ürünün son tüketim tarihi 20 Eylül 2026 olarak belirtiliyor. Analiz sonuçlarına göre, ilgili partide aflatoksin seviyesinin yasal sınırların çok üzerinde olduğu tespit edildi.

KAN SERMADDELER ARASINDA YER ALIYOR

Aflatoksin, doğada bazı küf türleri tarafından üretilen ve özellikle tahıl ürünlerinde rastlanan toksik bir madde olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en güçlü kanserojenler arasında gösterilen bu maddenin, karaciğer başta olmak üzere böbrek ve üreme sistemi üzerinde ciddi hasarlar oluşturabileceği bildirildi. Uzmanlara göre, aflatoksin yüksek ısıda pişirme ya da fırınlama işlemleriyle de etkisiz hale getirilemiyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNÜN AYRINTILARI

Marka: Yörükoglu Popcorn-Mais

Üretici firma: Natur Food GmbH (Rechtenbacher Hohl 7, 35398 Gießen)

Ambalaj: 800 gram

Son tüketim tarihi: 20.09.2026

Satış noktaları: Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland

ÜRÜN İADE EDİLEBİLİR

Natur Food GmbH, ellerinde bu üründen bulunan tüketicilere ürünü kesinlikle tüketmemeleri uyarısında bulundu. Firma, fiş ibrazı zorunluluğu olmadan ürünün satın alındığı yere iade edilebileceğini ve ücretin eksiksiz olarak geri ödeneceğini açıkladı.

AFLETOOKSİNİN RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR), aflatoksinlerin özellikle uzun süreli maruziyetlerde kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Hayvan deneylerinde karaciğer kanseriyle doğrudan ilişkilendirilen aflatoksinlerin, son dönemde bazı çikolata ve balık ürünlerinde de tespit edildiği hatırlatıldı. Tüketicilerin benzer ürünlerde içerik kontrollerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.