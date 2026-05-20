Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ilk günlerinde Rus ordusunun Kiev’e ilerleyişini durdurmak amacıyla Ukrayna güçleri tarafından havaya uçurulan İrpin Köprüsü, savaşın en önemli sembollerinden biri olarak korunuyor ve açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanıyor.

Kiev yakınlarında bulunan köprünün yıkılmış kalıntıları olduğu gibi muhafaza edilirken, bölgenin savaşın hafızasını yaşatacak bir anıt alanına dönüştürülmesi hedefleniyor. Yetkililer, köprünün sadece askeri bir müdahalenin izlerini değil, aynı zamanda savaşın sivil yaşam üzerindeki etkilerini de temsil ettiğini belirtiyor. Plan kapsamında bölgede bir anıt yapılması ve savaşta hayatını kaybedenlerin hatırasının yaşatılması amaçlanıyor.

Savaşın başında Rus birliklerinin Kiev’e hızlı ilerleyişini durdurmada kritik rol oynayan köprü, bugün hem yaşanan yıkımın hem de direnişin simgesi olarak görülüyor. Bölge, ziyaretçilere savaşın ilk günlerine dair somut bir iz sunan açık hava müzesi niteliği taşıyacak.