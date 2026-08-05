Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Yemen hükümetine yakın güçler, Hudeyde kenti açıklarında bir yük gemisinin patlayıcı yüklü tekneyle hedef alındığını ve saldırı sonucu battığını açıkladı.

13 MİL AÇIĞINDA MEYDANA GELDİ

Ulusal Direniş Güçleri Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, saldırının İran destekli Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentinin yaklaşık 13 mil açığında meydana geldiği belirtildi.

GEMİDEKİ MÜRETTEBAT KURTARILDI

Saldırıya uğrayan geminin Hindistan'a ait olduğu aktarılırken, Yemen sahil güvenlik birimleri ile Deniz Kuvvetlerinin ortak operasyonuyla gemide bulunan 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarılan mürettebatın 13'ünün Hindistan vatandaşı, bir kişinin ise Yemenli olduğu ifade edildi.

HİNDİSTAN'DAN SALDIRIYA TEPKİ

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hint bayraklı "MSV Faize Noore Oliya" adlı ticari gemiye yönelik saldırıyı kınadı.

Açıklamada, kurtarılan 13 Hint mürettebatın durumunun takip edildiği belirtilirken, Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların endişe verici olduğu vurgulandı. Hindistan, uluslararası sularda güvenli seyir ve ticaretin kesintisiz şekilde devam etmesi çağrısında bulundu.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Kızıldeniz’de gerçekleşen saldırıyı şu ana kadar herhangi bir grup üstlenmedi.

Öte yandan İran destekli Husiler, son dönemde bölgede gerilimi artıran açıklamalar yapmıştı. Husiler, temmuz ayında Suudi Arabistan’a yönelik "deniz seyrüsefer yasağı" ilan ettiklerini duyurmuş, ardından bazı petrol tankerlerini hedef aldıklarını öne sürmüştü.

Yemen’de 2014’ten bu yana devam eden iç savaşta Husiler, başkent Sana başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü elinde bulunduruyor.