İstanbul'da patlıcan fiyatları son günlerde adeta uçuşa geçti. Bazı marketlerde kilogram fiyatı 180 TL’ye kadar yükselirken, sebze halindeki fiyatların ise 80 TL seviyelerinde olduğu belirtildi. Akdeniz Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava koşulları üretimi düşürerek fiyatları artırırken, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların yeniden gerilemeye başladığı bildirildi.

PATLICAN FİYATLARI BİR HAFTADA İKİYE KATLANDI

Son bir haftada İstanbul genelinde patlıcan fiyatları hızla yükselerek vatandaşları şaşkına çevirdi. Hal ve marketlerde fiyatların sert bir şekilde artması, bazı marketlerde patlıcanın raflardan tamamen kaybolmasına neden oldu. Uzmanlar, bu yükselişin Akdeniz Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yaşandığını, ancak sıcaklıkların yükselmesiyle fiyatların tekrar düşüşe geçtiğini belirtiyor.

HALDE 80 TL, MARKETTE 180 TL!

Sebze halindeki esnaflar, fiyatların kısa süre içinde normal seviyelere döneceğini ifade ediyor. İstanbul’da meyve-sebze ticareti yapan Nurullah Dağıstanlı, “Hal fiyatları şu an 60 ila 80 TL arasında seyrediyor. Fiyatlar bir hafta yükseldi, ancak şimdi düşüşe geçti. Marketlerde de fiyatlar birkaç gün içinde eski seviyelerine dönecek” dedi. Hal esnafı, özellikle geçtiğimiz hafta patlıcanın kilogram fiyatının tavuk etiyle yarıştığına dikkat çekerken, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte arzın artacağını ve fiyatların daha da gerileyeceğini vurguladı.