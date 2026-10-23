PATNOS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

PATNOS

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

28.09.2026

Sayı :2026/169 Esas

Konu : Basin ilan

PATNOS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Ağrı ili Patnos ilçesinde kain aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C Vakıf Bankası Patnos şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen dava dosyalarına yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

2026/169 Esas sayılı dosya; Dava konusu Ağrı ili Patnos ilçesi Pirmöer köyü 0 ada 115 parsel sayılı taşınmazın Davalılar , ABDULLAH DENİZ, AYSUN DAĞ, AYŞEGÜL DENİZ, CEMİL DENİZ, EKREM DENİZ, FATMA DENİZ, GÖKHAN DENİZ, HAŞEM DENİZ, MEHMET ALİ DENİZ, MEHMET VEFA DENİZ, NAHİDE DENİZ, NURETTİN DENİZ, OSMAN DENİZ, ÖZCAN DENİZ, SALİH DENİZ, SAMİ DENİZ, SERKAN DENİZ, SERVET DENİZ, SİNAN DENİZ, VAHYETTİN DENİZ, VOLKAN DENİZ, YADİGAR DENİZ, YUSUF DENİZ, ZAHİDE DENİZ, ZÜBEYDE VURAL adına kayıtlı 3880,74 m2'lik kısmının daimi irtifak, 1910,1 m2'lik kısmının geçici irtifakkısmının kamulaştırm,

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