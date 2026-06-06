Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen patpat kazasında ağır yaralanan Mert Küpçük'ten acı haber geldi. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören 22 yaşındaki genç, 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kaza, 26 Mayıs'ta Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi Sırageçe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, patpat olarak adlandırılan tarım aracının karıştığı kazada ağır yaralanan Mert Küpçük için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Küpçük, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve tedavisinin 11'inci gününde yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Küpçük için önce Altınordu ilçesindeki aile evinde helallik alındı. Daha sonra cenazesi, Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi'ne götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Küpçük, Sırageçe Aile Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.