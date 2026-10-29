"Star Trek" ve "X-Men" filmlerindeki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu Patrick Stewart, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefat haberini ailesi, sosyal medyadan yapılan açıklamayla duyuruldu; Stewart'ın, Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYORDU Patrick Stewart'ın Alzheimer ve Lewy cisimcikli demans hastalıklarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Oyuncunun temsilcisi Kelly Bush Novak'ın açıklamasında, Stewart'ın son anlarını ailesi ve arkadaşlarının yanında geçirdiği belirtildi. PATRICK STEWART KİMDİR? 13 Temmuz 1940'ta İngiltere'nin Mirfield kentinde dünyaya gelen Stewart, kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. 1959'da profesyonel oyunculuğa adım atan sanatçı, 1987'de Star Trek: The Next Generation dizisinde Kaptan Jean-Luc Picard rolünü üstlenmesiyle uluslararası üne kavuştu. Dizinin yedi sezonunda rol alan Stewart, daha sonra karakterini dört Star Trek filminde canlandırdı. 2020'de yayımlanmaya başlayan Star Trek: Picard dizisiyle de ikonik rolüne geri döndü.

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