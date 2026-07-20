ABD'nin en pahalı ve prestijli ihracatlarından biri olan Patriot hava savunma sisteminin füzeleri olan PAC-3, eskiden müttefik ülkelere büyük meblağlar karşılığında satılan bir teknoloji harikası olmuştu.

Şimdiyse İran'ın 20 bin dolara ürettiği İHA'ları sebebiyle tanesi 4 milyon dolar olan füzelerin stokları tükenmeye başladı.

Bu esnada İran'ın ürettiği nokta atış kabiliyetine sahip Nasr-2 füzeleri, tükenen Patriot füzelerini fırsat bilerek bölgeyi ateşe verdi.

ABD ise şimdi 1 yılda en fazla 620 tane üretebildiği füzeler için yeni çözümler arıyor. Zira arz, talebi karşılamıyor.

+Öyle ki ABD, bu füzeleri Japonya'ya satmasına rağmen teslim edemedi. Füze stoklarını korumak için bu teslimattan vazgeçti.

Şimdiyse füzenin üreticisi ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin, son çatışmaların ardından İHA'lara karşı daha maliyet etkin yöntemler arayan orduların talebi doğrultusunda, cepheye hızla sevk edilebilecek daha düşük maliyetli yeni bir Patriot füze modeli sunmayı planlıyor.

İRAN'I ÖRNEK ALDI

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, "PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE)" olarak adlandırılan bu yeni füze, ABD Ordusu bütçe belgelerinde tanesi yaklaşık 4 milyon dolar olan mevcut önleyici füzelerinin yarı fiyatından daha azına mal olacak.

Lockheed, füze malzemelerinden ve kalitesinden ödün ederek kolay üretilebilecek yeni bir füzeyi üretim bandına alacak.

Füzelerin düşük maliyete hızla üretilecek olması İran'ın ürettiği füzeleri hatırlattı. Yer altı tesislerinde yılda binlerce üretilen, tanesi 300 bin dolar ila 500 bin dolara üretilen İran'ın Seyid-4 füzelerini akıllara getirdi.

Bu füzeler her ne kadar ABD'nin karmaşık füzelerine göre çok daha basit olsa da, ABD'nin bu zamana kadar düşürülemeyen F-15 uçağını düşürmeyi başardı.

Dahası, bu füzeler daha sonra F-35 ve A-10 Warthog uçaklarını da vurdu. Patriotlar ise savaşın başında kırılamaz bir kalkan sunarken, tükenen stoklar bu kalkanın erimesine sebep oldu.

Şimdi ABD, İran'ın üretim alışkanlıklarını örnek alarak çok daha ucuz bir sistem için ilk adımları attı.

AVRUPA İLE BERABER ÜRETECEKLER

İki yılda bir düzenlenen ve küresel havacılık ile savunma sektörlerini bir araya getiren Farnborough Havacılık Fuarı'nın açılış gününde konuşan Lockheed Martin Füze ve Atış Kontrol Başkanı Tim Cahill, Amerikalı ve müttefik askerlerin savaşta kendisini kanıtlamış ve bütçe dostu bir çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Lockheed Martin, söz konusu yeni silahı ABD'li ve Avrupalı endüstri ortaklarıyla birlikte geliştirmeyi ve üretmeyi hedefliyor.

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinden bu yana Patriot sistemlerine olan talep hızla artarken, İran-ABD savaşı boyunca yaşanan çatışmalardan dolayı küresel stoklar tükenme noktasına geldi.

Bu durum, ucuz İHA'lara ve diğer füzelere karşı daha düşük maliyetli alternatif arayışlarını da beraberinde getirdi.

ÇETİN REKABETE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Dünyanın en büyük savunma şirketlerinden birinin daha ucuz bir önleyici sistem için hazırlık yapması, köklü savunma şirketlerinin küçük ve daha çevik teknoloji girişimlerinden gelen yoğun rekabete nasıl yanıt vermeye çalıştığını da ortaya koydu.

Örneğin, Ukraynalı silah üreticisi Fire Point geçen ay, Rus balistik füze ve İHA tehditlerine karşı Patriot ile Fransız-İtalyan üretimi SAMP-T gibi mevcut Batılı sistemlerin maliyetinin çok küçük bir kısmıyla karşılık vermeyi amaçlayan ve ilerleyen süreçte çok daha büyük miktarlarda üretilebilecek olan FP-7.x füzesavar sisteminin ilk test uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Diğer yandan, Lockheed'in sistemi Avrupalı ortaklarla üretme vaadi, ABD'li şirketlerin müttefiklere sadece silah satma stratejisinden vazgeçmeye başladığına işaret ediyor.

ABD'nin Başkan Donald Trump yönetiminde Avrupa'dan geri çekilmesiyle birlikte, Avrupa hükümetleri özellikle hava savunması alanındaki açıkları kapatmak ve yerli kabiliyetlerini inşa etmek istiyor.